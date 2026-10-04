寝る場所を巡って争っている2匹のワンコは、ママさんが注意してもケンカをやめなかったそう。ところがパパさんの足音が聞こえた途端に大人しくなって…？投稿は記事執筆時点で4万8000回再生を突破し、ワンコたちの態度の変化に思わず笑ってしまう人が続出しています。

【動画：ママの言うこと聞かずにケンカをする2匹の犬→パパの足音が聞こえた瞬間…あからさまな『態度の違い』】

寝る場所を巡ってケンカするワンコたち

TikTokアカウント「chacha0630_vivi0704」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの「ちゃちゃ」君と「ビビ」ちゃんの可愛くて面白い行動です。この日、2匹は寝る場所を取り合ってケンカをしていたそう。ビビちゃんはちゃちゃ君に狙っていた場所を取られてしまったのか、文句タラタラで唸ったり吠えたりしていたとか。

ついにビビちゃんがちゃちゃ君に攻撃を仕掛けたので、「やめて！」と注意するママさん。しかしビビちゃんは言うことを聞かずに、ちゃちゃ君の首元をガブガブ甘噛みし続けます。そしてちゃちゃ君も反撃しようとお口を開けたその時、パパさんが近付いてくる足音が聞こえてきたそう。

パパの足音が聞こえた途端に態度が変化！

その瞬間に2匹はピタッと動きを止めて、部屋の入口の方をうかがいながら「何もしていません」という雰囲気を出し始めたとか。ママさんが止めた時は無視していた2匹ですが、パパさんは怒ると怖いと知っているため休戦することにしたようです。あからさますぎる態度の変化に、思わず笑ってしまいますね！

特にビビちゃんは自分が先に攻撃を仕掛けたという非があるからか、「やばい…怒られる…！」とかなり焦っている様子だったそう。口の周りをペロッと舐めたりゴクッと唾を飲んだりしている姿から緊張感が伝わってきて、見ているこちらまでドキドキしてきます。

あざと可愛いごまかし方

そしてパパさんが部屋に入ってきたら、なんとビビちゃんはゴロ～ンと仰向けに寝転がって「ごめんなさい！許して～」とアピールしたとか。あざと可愛いごまかし方に、キュンとせずにはいられません！きっとパパさんもメロメロになって、怒れなくなってしまったことでしょう。

この投稿には「かわいい」「かしこいね」「パパには勝てないよね」「犬の群れの中でボス犬来た時の反応とまったく一緒で草」といったコメントが寄せられています。

優しくて天然なちゃちゃ君と強気であざといビビちゃんは、性格は全然違うけれど相性が良いようで、可愛いケンカを繰り広げながら仲良く暮らしているそうです。2匹の微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「chacha0630_vivi0704」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chacha0630_vivi0704」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。