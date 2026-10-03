■第20回アジア競技大会 愛知・名古屋 レスリング女子57kg級 準決勝（3日、名古屋市稲永スポーツセンター）

【一覧】前回メダル量産のレスリング、アジア大会代表 “負けなし”の藤波朱理は階級をあげ2大会連続金へ

公式戦153連勝中で今大会を迎えた藤波朱理（22、レスター）が、連勝を155まで伸ばして臨んだ準決勝で、ソン・イルシム（25、北朝鮮）に0－10とリードされたところでフォール負け。約9年ぶりの黒星を喫し、連勝がストップした。

試合後、藤波は「相手選手が強くて、何もできなくて負けてしまいました」と振り返り、「まだこの大会終わってないですし、3位決定戦もあるので、そこをまず勝ち切りたいっていうのと、絶対強くなります！」と涙を流しながら気持ちを切り替えた。

地元の声援に対して「しっかり聞こえていましたし、その声援の中で勝ちたい思いはあったんですけど、自分の実力不足でした」と唇をかみしめた。

藤波は1回戦でモンゴルのクラン・バトフヤグ（26）に5点を先取されるも逆転し、16－5で勝利。準々決勝ではマニシャ（29、インド）を3－0で下し、準決勝に勝ち進んだ。

前回大会（23年、杭州）は女子53㎏級で金メダルを獲得。今大会は57㎏級に階級を上げ、連勝記録の更新、そして2大会連続の金メダル獲得を目指していた。今夜、3位決定戦が臨む。