53.5万回以上視聴され1.3万以上の「いいね」を集めているのは、猫ちゃんによるパパさんの“起こし方”。ちょっと激しい起こし方に、視聴者からは「羨ましいわ笑」「起こし方かわいい」「甘えたいんだねっ」などのコメントが届いています。

【動画：優しくパパを起こす猫→二度寝されそうになった結果…『爆笑の展開』】

「早く起きて」

Instagramアカウント「ベルちゃん」に投稿されたのは、ベンガル猫の「ベルちゃん」が大好きなパパさんを起こす様子。その日のベルちゃんは朝になっても起きてこないパパさんと遊びたくなったのか、はたまた遅刻を心配したのか、早くお布団から出てきてほしかったようです。

頭まですっぽりとお布団をかぶったパパさんでしたが、そのふくらみからか、ベルちゃんにはそこにいることがお見通しだったとのこと。ベルちゃんはお布団のふくらみをおててで「トントン」と優しくノックし、起こしてあげようとしていたそうです。

一度は起きたものの

ベルちゃんによる優しい「トントン」で目を覚ましたパパさんは、お布団からひょこっと顔を出したといいます。ベルちゃんはお布団の中を覗き込んで、パパさんに早く起きるように伝えていた様子だったとか。

ベルちゃんと目と目が合ったはずのパパさんでしたが、あろうことか再びお布団の中へ…！パパさんのお顔は見えなくなり、お布団はぴっちりと閉ざされてしまったそうです。「ならば」と、ベルちゃんはびよんと体を伸ばし…。

猛烈アタック！

助走もなしに跳び上がったベルちゃんは、そのままお布団のふくらみへと着地！ボスッと、なかなか大きな音がして、ママさんは思わず笑ってしまったといいます。ちょっと激しい起こし方でしたが、パパさんは起きたのでしょうか？

もちろん、その一撃でしっかり目を覚ましたパパさん。お布団からゆっくりと顔を出すと、両手で頭を抱えていたそうです。どうやらしっかり攻撃を受けていた様子。パパさん、次からは一度目の「トントン」で起きてくれますよね？

ベルちゃんの攻撃めいた起こし方に、視聴者からは「起きないと2度目は、ダイブ」「ちゃんと起こしてるのに起きないなら、これだ！みたいな！」などの強めのコメントも届いていました。

Instagramアカウント「ベルちゃん」には、ベルちゃんがパパさんと仲睦まじく遊ぶ姿やママさんにたっぷり甘える姿なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ベルちゃん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。