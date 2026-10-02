生まれてからわずか1日しか経っていない、柴犬の赤ちゃんたち。そのあまりにも小さく愛らしい姿が、多くの人の心を掴んでいます。

話題の投稿は記事執筆時点で36万再生を突破。「可愛すぎる」「最高に癒される」などのコメントが寄せられています。

【動画：生まれてから『たった1日目』の赤ちゃん犬→あまりにも小さくて…悶絶必至の『尊い光景』】

生後1日目、小さな体でモゾモゾ

YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」には、柴犬の子犬たちの成長を伝える様子が投稿されています。今回登場するのは、生後わずか1日目だという3匹の柴犬の赤ちゃん。まだ目も開いておらず、それぞれが小さな体を懸命に動かしていたそうです。

頭を左右に小さく振りながら周囲を探り、床にお腹をつけたままモゾモゾと動く3匹。きょうだいの体に触れると、そのままぴったりと寄り添う場面もあったのだとか。あまりにも小さな体で一生懸命に動く姿には、思わず胸がキュンとしてしまいます。

姉弟でぎゅっ…尊すぎる「犬団子」に

しばらくすると、3匹は自然と1か所に集まり、互いの首元や背中へ頭をうずめるようにして、ぎゅっと重なり合ったといいます。誰かの体を“まくら”にするような姿も見られ、その無防備さには思わず頬が緩んでしまいます♡

やがて動きも少しずつ穏やかになり、3匹は体を密着させたまま眠りについたそう。呼吸に合わせて小さなお腹が上下し、ときおり手足がピクッと動くことも。寄り添う姉弟の姿からは、生後1日目ならではの愛おしさがあふれています。

小さな箱でも三者三様

その後、3匹はiPhoneの箱に入って、それぞれ体重を測ることになったそう。白毛の長女は箱の中で小さく体を動かし、収まりのよい場所を探すような仕草を見せたといいます。箱のサイズと比べても分かるほどの小ささに、生後1日目という事実を改めて実感させられます。

一方、赤毛の次女は手足を元気に動かし、箱から出てしまいそうなほどの活発な仕草を披露。赤毛の長男はお腹を底につけ、丸くなって収まっていたそうです。同じ日に生まれた3匹でも反応はそれぞれ。あまりにも小さな赤ちゃん犬たちが見せた姿は、まさに悶絶必至の「尊い光景」なのでした。

話題となった投稿には「ただただ愛おしい」「この世に生まれてくれてありがとう♡」「子犬まくらがたまらなく可愛すぎる」「ずっと見ていたい。癒されます」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」では、柴犬の子犬たちの成長や愛らしい日常が紹介されています。もふもふとした柴犬の子犬たちが見せる、小さくも力強い成長の記録に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。