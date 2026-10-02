仰向けになってまったりタイムを堪能中だった猫ちゃん。飼い主さんがカメラをまわしていることに気がついた猫ちゃんは、最高の『ファンサ』をしてくれたようで…？猫ちゃんの可愛すぎる『ファンサ』に胸を射抜かれてしまった人からは、「天性のアイドルがここに」「あざと可愛さのお手本」と絶賛の声が寄せられることに。表示回数は107万回を突破することとなりました。

【動画：仰向けになってくつろぐ猫→カメラ目線になった次の瞬間…『キュンとくる光景』】

『ヘソ天』姿を見られていることに気がついたひなた君は…

予想以上の『ファンサ』で反響を呼んでいるのは、Xアカウント『しずわらひなた』に登場する、マンチカンの『ひなた君』。その日、お部屋の中で仰向けになって気持ちよさそうにくつろいでいたひなた君。

『ヘソ天』姿で肉球を毛繕いしたりと、プライベートタイムを楽しんでいるようです。

そんな時、そばに飼い主さんがいることに気がついたひなた君。飼い主さんの持っているカメラの方へ視線を向けたひなた君が見せた『ファンサ』とは…？

プライベートタイムにもかかわらず、カメラの方へ視線をくれたひなた君。それだけでも猫好きさんにとって最高の『ファンサ』ですが…なんと、ひなた君はさらにカメラに向かってウインクまでしてくれたそう！これ以上ないファン想いな反応に、思わずおやつ代を課金したくなってしまいます。

そんなサービス精神旺盛のひなた君は、他の日にも最高のくつろぎ姿を見せてくれたそう。それは…添い寝していた飼い主さんに向かって、『前足グーパー』をしてくれたこと！

瞼が閉じそうになるのをこらえながら、そばにいた飼い主さんに向かって、左右の前足を交互に閉じたり開いたり。その可愛すぎる光景に、飼い主さんも「添い寝中にグーパー始まって神」と絶賛してしまうのでした。

そんなひなた君の『神対応』の光景には、絶賛の声が続々と寄せられることに。「胸を射抜かれました」「最高で最幸なファンサ」「献上品はおやつでいいッスか？」と、ひなた君ファンが急増しています。

Xアカウント『しずわらひなた』では、そんなサービス精神旺盛なひなた君と、お兄ちゃん猫の『わらび君』、そして飼い主さんの実家の猫ちゃん『しずくちゃん』の日々の出来事が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「しずわらひなた」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。