ディズニープラスに新機能「プレイリスト」が登場！気分やシーンに合わせて作品を連続再生

動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、2026年9月30日（水）より新機能「プレイリスト」の提供が順次スタート。ジャンルやキャラクター、シリーズ、気分に合わせて厳選された作品をまとめて楽しめる機能で、次に観る作品を探す手間なくシームレスな視聴体験を実現する。

気分やシーンに合わせて好きな世界に没入

「プレイリスト」は、視聴者が作品を一つひとつ選択する代わりに、その日の気分やシーンに合ったプレイリストを選ぶだけで、途切れることなく作品を楽しめる新機能。「ラブコメディ」、「カウント・ダウン・トゥ・アベンジャーズ／ドゥームズデイ」、「ピクサー映画」といったテーマ別コレクションのほか、「ミッキー＆フレンズ」や『カーズ』などの人気作品の世界に浸れるラインアップが展開される。

連続再生によって作品探しにかける時間を減らし、好きな作品の世界へより深く没入できる点が魅力だ。また、シャッフル再生をはじめ、一時停止、スキップ、巻き戻し、早送りなどの再生コントロールにも対応しており、自身のペースで自由に視聴を楽しむことができる。

季節のイベントやホリデーに合わせたラインアップも展開予定

家族や友人との映画鑑賞から就寝前のリラックスタイムまで、さまざまなシーンに合わせたラインアップに加え、ハロウィーンをはじめとする季節のイベントやホリデーに合わせたプレイリストも年間を通じて展開される予定となっている。

「プレイリスト」機能概要

新機能「プレイリスト」は、ディズニープラスのホーム画面などから順次利用可能となる。

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