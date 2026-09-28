２８日放送の「ゴゴスマ‐ＧＯ ＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！‐」（ＴＢＳ系）で福岡県議会の混乱が取り上げられた。

自民党の林泰輔県議が匿名のＸアカウントを使って、吉松源昭県議らに対して不適切投稿を繰り返していたことが判明。吉松氏は林氏への問責決議案を提出している。

吉松氏は正副議長ポストをめぐる金銭授受疑惑を告発した人物。〝県議会のドン〟こと蔵内勇夫前議長に対して議長職の辞職勧告決議案も提出していた。この決議案を緊急動議でつぶしたのが林氏だった。林氏は蔵内氏の元秘書でもあった。

林氏が匿名アカウントに投稿するはずだった内容を実名アカウントに誤投稿したことで、〝裏アカ〟の存在が発覚していた。

番組に出演した元大阪市長で弁護士の橋下徹氏は「議員として失格だと思います」と批判。「匿名アカウントは一般の国民の皆さんには認められてしかるべきだと思います。やはり不正を告発するとかそういうことにおいては。でも議員である以上は実名で発言をすべきだと思う」と説明した。

また、「この林議員に限らず国会議員でも、ほかの地方議員でも、僕は政治家が匿名アカウントで発信しているという事例を聞いてはいる。これは僕は厳禁にすべきだと思います」と、政治家の裏アカ運用に制限をかけるべしと訴えた。

すでに林氏の匿名アカウントは削除されているが、誹謗中傷ととらえられかねない内容を含んでいたとされる。橋下氏は「今回、（投稿の）中身を見ても、違法かっていうと違法ではないと思う。不適切と言われればそうかもしれないが、違法かといえば違法ではない。であれば実名でやるべき」と苦言を呈した。