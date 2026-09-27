強い台風26号は、29日(火)にかけて沖縄地方や奄美地方に接近する見込みです。沖縄地方では高波や強風、大雨に、奄美地方でもうねりを伴う高波に注意・警戒してください。その後は台風26号は本州の南を進む予想です。台風周辺の暖かく湿った空気の影響で、秋雨前線の活動が活発化するでしょう。27日(日)は九州で大雨災害に警戒が必要です。

強い台風26号 29日(火)にかけて沖縄や奄美に接近

強い台風26号は、27日(日)午前6時には那覇市の南約210キロにあって、1時間におよそ15キロの速さで北北東へ進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、暴風域を伴っています。



台風26号は沖縄の南から日本の南を北東へ進み、29日(火)にかけて強い勢力で沖縄地方や奄美地方に接近する見込みです。

沖縄地方では高波・強風・大雨に注意・警戒

沖縄地方では29日(火)にかけて、うねりを伴う高波や強風に注意・警戒してください。28日(月)にかけては大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。また、奄美地方では29日(火)は、うねりを伴う高波に注意・警戒してください。



[波の予想]

沖縄や奄美では、うねりを伴い大しけやしけとなる所があるでしょう。

27日(日)に予想される波の高さ

奄美地方 4メートル うねりを伴う

沖縄地方 6メートル うねりを伴う

28日(月)に予想される波の高さ

奄美地方 4メートル うねりを伴う

沖縄地方 7メートル うねりを伴う

29日(火)に予想される波の高さ

奄美地方 5メートル うねりを伴う

沖縄地方 6メートル うねりを伴う



[風の予想]

沖縄地方では、非常に強い風の吹く所があるでしょう。

27日(日)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

沖縄地方 23メートル(35メートル)

28日(月)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

沖縄地方 23メートル(35メートル)

29日(火)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

沖縄地方 23メートル(35メートル)



[雨の予想]

沖縄地方では、激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

28日(月)午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で

沖縄地方 80ミリ

本州付近への影響は?

上の図は、気象庁による「台風進路予測図」です。この「台風進路予測図」は、天気予報等の基礎資料である数値予報の計算結果をそのまま描画したもので、気象庁が実際に発表する台風情報と異なる内容が含まれる場合があります。複数の進路があるのは、計算式に少しずつ異なる初期値を投入して複数の計算を行っているからで、この手法を使うことで、取り得る誤差の範囲や傾向を見ることができます。



進路の予想は多少バラつきがあるものの、本州の南を進む予想のものが多くなっています。一方、進む速度の予想には幅があるような状況で、一番上の進路図のように予報円が大きくなっています。

秋雨前線の活動が活発化

今のところ、台風26号は台風25号より本州から離れて進む可能性が高いですが、本州付近に延びる秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発化する恐れがあります。



27日(日)は九州を中心に秋雨前線や台風周辺の暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になっており、雨雲や雷雲が発達しています。福岡県筑後地方や熊本県熊本地方、長崎県南部、佐賀南部では線状降水帯が発生する恐れがあります。27日(日)昼前にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。



また、28日(月)頃は九州から関東で、10月1日(木)頃は関東の沿岸部で雨脚が強まる所がありそうです。千葉県では台風25号の影響が残るなかで、再び雨が強まる恐れがあり、最新の情報に注意が必要です。