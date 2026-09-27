父親がスマホを貸したところ、4歳の娘さんが誤タップを重ねてヤフオク（Yahoo！オークション）で17万円のギターを勝手に入札。クレジットカードを登録していたため、即決済が完了しました。出品者はとても良心的な楽器屋さんで、父親が事情を説明して落札を取り消してもらったけれど、怖すぎる…。そんな父親のX投稿が772万回以上表示され、話題になっています。投稿者の音羽-ｵﾄﾊ-さん（@ism_guitar）に、当時のことを聞きました。



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30代の会社員の音羽-ｵﾄﾊ-さんは、娘さんに「晩御飯までパパのスマホでYouTube観たい」と言われました。家にいるときはテレビで見せることがほとんどですが、そのときはテレビで別の番組を見ていたそうです。あまり見せたくないけれど料理中で手が離せず、仕方なくスマホを渡したといいます。しばらくして「途中で画面変わっちゃった」と娘さんが持ってきたスマホの画面には「落札しました発送をお待ちください」の表示がありました。「画面を見た瞬間、一瞬で全てを悟りました笑」と話します。



「仕組みの方が怖い」「渡したほうが悪い」などさまざまな意見が

投稿には、「やりますよね、うちも人参5キロ買いそうになってました」「大人でも間違えるスマホ操作ですからね。子どもの数回のタップで17万円の買い物が成立する仕組みの方が怖いです」など共感する声が多数寄せられました。



一方で、「そもそも4歳でYouTube見せるのが間違い」「クレカ紐付けてる端末を何で子どもに貸しちゃうかな」「そりゃ渡したほうが悪いかな 子どもは訳も分からずやってんだろうしね」といった厳しい意見も。



そんな中、「Apple製品であれば、アクセスガイドを設定するとYouTube以外の画面に行かなくできるので、子どもに渡す前に設定するのがオススメです！やり方は簡単なので調べてみてください」「子ども用に型落ちのiPadでもスマホでもいいので別に買うことをおすすめします」などのアドバイスも寄せられました。



元の画面に戻そうとポチポチ…気が付けば決済完了

なぜ、落札まで進んでしまったのでしょうか。ヤフオクのアプリでは、気になった商品をお気に入り登録しておくと、その商品に関して「もうすぐオークション期間終了です」といった通知が届くそうです。



娘さんの手では上手にスマホを持てないため、親指で画面を押さえながら持って、通知バーを下ろしてしまうことがよくあるといいます。今回もそこからヤフオクの通知を開き、元の画面に戻そうとポチポチ触っているうちに、購入まで完了したと音羽-ｵﾄﾊ-さんは考えているそうです。



ギターは、開催期間中に最高値を付けた人が購入できるオークション形式ではなく、出品者が指定した価格で入札すると即取引が成立する即決形式でした。音羽-ｵﾄﾊ-さんがアプリの取引メッセージから「子どもが誤って落札してしまったため落札を取り消していただけますか？」と送ったところ、すぐ返事がきて、対応してもらえたといいます。音羽-ｵﾄﾊ-さんは「取り消してもらったときはホッとしました」と振り返りました。



投稿の反響について、「通知が鳴り止まなくてビックリでした。引用リポストされたのは、スマホを子どもに預けること自体を疑問視するものが多かった印象です」と話します。



今回のことをきっかけに、ヤフオクやメルカリなどのアプリは顔認証しないと開かない設定にし、娘さんにはスマホは触らせないことにしたそうです。



（まいどなニュース特約・山岡 もと子）