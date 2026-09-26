Prime Video視聴ランキング：スペイン発『エンフレンタードス』が映画1位 フランス発『ユー＋ミー』も3位に【9/14/26 - 9/20/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、9月14日から9月20日までの週間視聴ランキングを発表した。グローバル映画部門では、スペイン発の映画『エンフレンタードス：純白の令嬢』が1位に輝いた。9月18日に配信が始まったフランス発の『ユー＋ミー ～世界が敵でも～』も3位に入り、非英語作品が映画ランキングの上位を占めた。
【動画】Prime Video：海外の新作ラインアップ映像
『エンフレンタードス：純白の令嬢』は、Prime Videoで世界的な人気を集めた「過ち」シリーズの原作者メルセデス・ロンの小説『Marfil』を原作とする2部作の前編。今回、グローバルと非英語映画の両ランキングで首位を獲得した。
主人公のマルフィル（エステル・エスポシト）は、ニューヨークで何不自由ない生活を送っていたスペイン人実業家の娘。ある日突然、何者かに誘拐され、目的不明のまま解放される。事件を機に父親は、セバスチャン・ムーア（ウーゴ・ディエゴ・ガルシア）をボディガードとして雇い、二人は常に行動を共にすることになる。
自由を求めるマルフィルと、職務上の距離を保とうとするセバスチャン。当初は反発する2人だったが、次第に互いの内面に触れ、強く引かれ合っていく。一方、周囲では新たな脅威が動き始め、2人は何も、誰も、見かけ通りではない世界に巻き込まれていく。
グローバルで3位、非英語映画で2位に入った『ユー＋ミー ～世界が敵でも～』は、9月18日に配信開始となった青春ラブストーリー。
主人公のアルマ・ランカスター（ヴィットーリア・ディ・サヴォイア）は、裕福な家庭に育ち、家業である法律事務所の後継者になることを期待されている。しかし、家族には黙って大学で映画学を専攻し、本当に望んでいた夢への一歩を踏み出していた。
一方、ヴァディム・アルカディ（ルーカス・バルスキ）は施設で育ち、暗い過去を抱えながら、奨学生として同じ大学で映画を学んでいる。自分とは共通点がなく、無愛想で悪いうわさのあるヴァディムに、当初は戸惑うアルマ。だが、授業でペアを組み、進級を懸けて一本の映画を作る“運命共同体”となったことで、二人は次第に距離を縮めていく。やがて何者かがアルマを脅迫し始め、二人は徐々に追い詰められていく。
シリーズ全体では『リーチャー ～正義のアウトロー～』と、そのスピンオフ『ニーグリー』が上位2位を占めた。
非英語シリーズで1位となったのは、実話から着想を得たメキシコのドラマ『The Trial』。裕福な権力者の息子から性的暴行の被害に遭った娘のため、父親が崩壊した司法制度や特権階級の巨大な力に立ち向かうリーガル・スリラー。2位は、韓国発の『あなたとは違う恋愛』で、全体では7位だった。ドイツ発の『マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～』も非英語シリーズの7位に入っている。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、9月14日から9月20日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
2：ザ・ランナー
3：ユー＋ミー ～世界が敵でも～（フランス）
4：ラスト・サンライズ
5：プロジェクト・ヘイル・メアリー
6：マスターズ・オブ・ユニバース
7：ひつじ探偵団
8：ワーキングマン
9：Playdate
10：Crime 101
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：リーチャー ～正義のアウトロー～
2：ニーグリー
3：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
4：The Trial（原題）（メキシコ）
5：グランド・ツアー（英国）
6：オフキャンパス
7：あなたとは違う恋愛（韓国）
8：LOL Next（原題）（ドイツ）
9：私たちの青い夏
10：ザ・ボーイズ
■非英語映画 週間TOP10
1：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
2：『ユー＋ミー ～世界が敵でも～』（フランス）
3：Babita Singh Reporting（原題）（インド）
4：俺の過ち（スペイン）
5：私たちの過ち（スペイン）
6：Barreda: Husband, Father, Murderer（原題）（アルゼンチン）
7：君の過ち（スペイン）
8：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
9：ブルーバード（スペイン）
10：アポカリプスZ ～終末の始まり～（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：The Trial（メキシコ）
2：あなたとは違う恋愛（韓国）
3：LOL Next（原題）（ドイツ）
4：レボリューショナリーズ ～名もなき革命者たち～（インド）
5：R.I.P. - Roast in Peace（イタリア）
6：ミルザープル ～抗争の街～（インド）
7：マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～（ドイツ）
8：Cathedrals（チリ）
9：Good Luck Guys Danmark（デンマーク）
10：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
【動画】Prime Video：海外の新作ラインアップ映像
『エンフレンタードス：純白の令嬢』は、Prime Videoで世界的な人気を集めた「過ち」シリーズの原作者メルセデス・ロンの小説『Marfil』を原作とする2部作の前編。今回、グローバルと非英語映画の両ランキングで首位を獲得した。
自由を求めるマルフィルと、職務上の距離を保とうとするセバスチャン。当初は反発する2人だったが、次第に互いの内面に触れ、強く引かれ合っていく。一方、周囲では新たな脅威が動き始め、2人は何も、誰も、見かけ通りではない世界に巻き込まれていく。
グローバルで3位、非英語映画で2位に入った『ユー＋ミー ～世界が敵でも～』は、9月18日に配信開始となった青春ラブストーリー。
主人公のアルマ・ランカスター（ヴィットーリア・ディ・サヴォイア）は、裕福な家庭に育ち、家業である法律事務所の後継者になることを期待されている。しかし、家族には黙って大学で映画学を専攻し、本当に望んでいた夢への一歩を踏み出していた。
一方、ヴァディム・アルカディ（ルーカス・バルスキ）は施設で育ち、暗い過去を抱えながら、奨学生として同じ大学で映画を学んでいる。自分とは共通点がなく、無愛想で悪いうわさのあるヴァディムに、当初は戸惑うアルマ。だが、授業でペアを組み、進級を懸けて一本の映画を作る“運命共同体”となったことで、二人は次第に距離を縮めていく。やがて何者かがアルマを脅迫し始め、二人は徐々に追い詰められていく。
シリーズ全体では『リーチャー ～正義のアウトロー～』と、そのスピンオフ『ニーグリー』が上位2位を占めた。
非英語シリーズで1位となったのは、実話から着想を得たメキシコのドラマ『The Trial』。裕福な権力者の息子から性的暴行の被害に遭った娘のため、父親が崩壊した司法制度や特権階級の巨大な力に立ち向かうリーガル・スリラー。2位は、韓国発の『あなたとは違う恋愛』で、全体では7位だった。ドイツ発の『マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～』も非英語シリーズの7位に入っている。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、9月14日から9月20日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
2：ザ・ランナー
3：ユー＋ミー ～世界が敵でも～（フランス）
4：ラスト・サンライズ
5：プロジェクト・ヘイル・メアリー
6：マスターズ・オブ・ユニバース
7：ひつじ探偵団
8：ワーキングマン
9：Playdate
10：Crime 101
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：リーチャー ～正義のアウトロー～
2：ニーグリー
3：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
4：The Trial（原題）（メキシコ）
5：グランド・ツアー（英国）
6：オフキャンパス
7：あなたとは違う恋愛（韓国）
8：LOL Next（原題）（ドイツ）
9：私たちの青い夏
10：ザ・ボーイズ
■非英語映画 週間TOP10
1：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
2：『ユー＋ミー ～世界が敵でも～』（フランス）
3：Babita Singh Reporting（原題）（インド）
4：俺の過ち（スペイン）
5：私たちの過ち（スペイン）
6：Barreda: Husband, Father, Murderer（原題）（アルゼンチン）
7：君の過ち（スペイン）
8：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
9：ブルーバード（スペイン）
10：アポカリプスZ ～終末の始まり～（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：The Trial（メキシコ）
2：あなたとは違う恋愛（韓国）
3：LOL Next（原題）（ドイツ）
4：レボリューショナリーズ ～名もなき革命者たち～（インド）
5：R.I.P. - Roast in Peace（イタリア）
6：ミルザープル ～抗争の街～（インド）
7：マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～（ドイツ）
8：Cathedrals（チリ）
9：Good Luck Guys Danmark（デンマーク）
10：残念ながら明日も出勤です！（韓国）