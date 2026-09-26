20年ぶりの「惨事」　日本野球の底力に韓国メディアも愕然　WBC戦士を翻弄した“社会人代表”のレベルに広まる衝撃「屈辱的な1ページとして残る」【アジア大会】

向山の鮮烈な一打で先制し、韓国を突き放していった日本(C)Getty Images

日本のエポックメーキングな白星に反響が拡大している。

9月24日に愛知・名古屋アジア大会の野球のスーパーラウンドで韓国と対戦した日本は5-0で完勝。3回に向山基生（NTT東日本）の先制適時二塁打などで3点を先行すると、投げては先発した樋口新（王子）が7回（92球）を投げ、被安打4、無四球無失点と好投。攻守で相手に付け入る隙を与えなかった。

【動画】突然の北朝鮮国歌に困惑 韓国選手に起きたアクシデントの瞬間

毎大会のように社会人代表で臨んでいる日本は、金メダルなら兵役免除となるため、いわば“本気”の韓国の前に立ちはだかった。打っては今春のWBCにも参戦していた韓国先発のソ・ヒョンジュンを3回でノックアウト。投げては先発した樋口から続く3人の継投リレーで、キム・ドヨンやムン・ボギョンらWBC代表戦士が顔をそろえた強力打線を翻弄した。

日本の社会人野球の意地を見せた一戦だった。その一方でKBO（韓国プロ野球）リーグの精鋭が集っていたこともあり、韓国国内では衝撃が広まっている。日刊紙『スポーツソウル』は「韓国野球の歴史に、またしても“惨事”として記憶される試合となった。野球代表チームが社会人選手で構成された日本に敗れ、決勝進出すら危ぶまれる状況に陥った」と指摘。アジア大会において2006年のドーハ大会以来20年ぶりに喫した敗戦を辛辣に非難した。

「韓国野球が20年ぶりにアジア大会で日本に敗れた。プロのエリート選手で構成されたチームは、全員が社会人選手で編成された日本に、1点も奪えず完敗したのだ。この敗北は韓国野球史にまた一つ、屈辱的な1ページとして残る」