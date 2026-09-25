毎日見ているのに名前を知らない…本の上下にある“小さな布”の正体 製本会社の豆知識に10万表示
本の背の上下に付けられている“小さな布”の名前を知っているだろうか。小林製本株式会社の公式Xが、製本用語の一つ「花布（はなぎれ）」を紹介。身近な本に使われているパーツを取り上げた投稿は10.2万回以上表示され、1500件を超えるいいねを集めている（25日17時時点）。
【写真】「花布」はどこ？ 意外と知らない“本の各部分の名前”を図で見る
投稿で紹介された「花布（はなぎれ）」は、本の背の上下に付けられる小さな布のこと。小林製本によると、かつては花布ごと糸でかがって綴じる役目もあったというが、現在では飾りとして貼り付けてあるだけの場合がほとんどだという。
同社は今回の投稿に先立ち、公式Xで本の各部分の名称をまとめた「製本用語集」も公開。本の上側を「天」、ページを開く側を「小口」、下側を「地」と呼ぶほか、「背」「チリ」「扉」「見返し」などの名称を図で紹介している。
同社のホームページでは簡易的な「製本用語集」を公開しており、今回その中から「花布」を取り上げて紹介した。
【写真】「花布」はどこ？ 意外と知らない“本の各部分の名前”を図で見る
投稿で紹介された「花布（はなぎれ）」は、本の背の上下に付けられる小さな布のこと。小林製本によると、かつては花布ごと糸でかがって綴じる役目もあったというが、現在では飾りとして貼り付けてあるだけの場合がほとんどだという。
同社は今回の投稿に先立ち、公式Xで本の各部分の名称をまとめた「製本用語集」も公開。本の上側を「天」、ページを開く側を「小口」、下側を「地」と呼ぶほか、「背」「チリ」「扉」「見返し」などの名称を図で紹介している。
同社のホームページでは簡易的な「製本用語集」を公開しており、今回その中から「花布」を取り上げて紹介した。