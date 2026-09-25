村上宗隆が“川﨑宗則の名言”の再現経緯を自ら明かす「とっさに出てしまい…」 メジャー初年度からPS進出を決め喜び爆発
◇MLB ホワイトソックス 9-1 ロイヤルズ(日本時間25日、カウフマン・スタジアム)
ポストシーズン進出を決めたMLB・ホワイトソックス。メジャー1年目を迎えている村上宗隆選手も、シャンパンファイトで喜びを爆発させました。
この最中にインタビューに応じた村上選手は、興奮冷めやらぬ様子。インタビューの最後には記者のマイクをつかみ「アイアムジャパニーズ！」と声をあげます。これを合図にチームメートも「イエーイ！！！」と声をあげ、大量のビールをジャバジャバ。村上選手に喜びの泡を浴びせました。
この「アイアムジャパニーズ！」というフレーズは、以前メジャーでプレーしていた川﨑宗則選手がインタビューで使ったことでも有名。川﨑選手は持ち前のユーモアで現地のファンやリポーターをわかせていました。この発言について、村上選手は自身のX(旧Twitter)で経緯を説明。「アイアムジャパニーズはホワイトソックス内外（他のチーム知らないけど多分）どの球団でも有名です！！！！！毎日のようにみんなが笑って使ってます」とつづりながら、川﨑選手をメンションしながら「今回インタビューで咄嗟に出てしまい使わせてもらいました」と報告しました。