◇MLB ホワイトソックス 9-1 ロイヤルズ(日本時間25日、カウフマン・スタジアム)

ポストシーズン進出を決めたMLB・ホワイトソックス。メジャー1年目を迎えている村上宗隆選手も、シャンパンファイトで喜びを爆発させました。

この最中にインタビューに応じた村上選手は、興奮冷めやらぬ様子。インタビューの最後には記者のマイクをつかみ「アイアムジャパニーズ！」と声をあげます。これを合図にチームメートも「イエーイ！！！」と声をあげ、大量のビールをジャバジャバ。村上選手に喜びの泡を浴びせました。

この「アイアムジャパニーズ！」というフレーズは、以前メジャーでプレーしていた川﨑宗則選手がインタビューで使ったことでも有名。川﨑選手は持ち前のユーモアで現地のファンやリポーターをわかせていました。