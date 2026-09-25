あまりに健気なシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万回再生を突破し、「可愛い姿にキュンとした」「なんて微笑ましいの…」「可哀想やら可笑しいやら」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夜、雷に怯える大型犬→隠れる場所がなく、家の中をさまよった結果…最後に行きついた『場所』】

雷に怯えるシベリアンハスキー

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」の投稿主さんが部屋に入ると、そこにはデスクの下でじっとしているシベリアンハスキーのはっちゃんがいました。

どうやら天気が崩れる気配を感じ取り、デスクの下へ避難していたようです。ところが、そのとき突然、大きな雷の音が鳴り響きました。驚いたはっちゃんは、デスクの下から慌てて出てきたそうです。

いつもなら安心できる場所も、雷の音が響けば落ち着けません。怯えた様子のはっちゃんは、次に逃げ込める場所を探し始めました。

怖くて家の中を右往左往

はっちゃんは家の中をウロウロしながら、安心できそうな場所を探し続けます。しかし、どこへ隠れても雷の音は聞こえてきます。

万が一のときには家の外へ避難しようと考えたのか、気付けば玄関で丸くなっていました。けれど、そこにいても雷の音から逃れることはできません。

そんなはっちゃんとは対照的に、同居猫の茶太郎ちゃんは、雷の正体を確かめるように窓の外をのぞいていたそうです。雷を怖がる様子もなく、興味津々で外を見つめる姿には貫禄すら感じられます。

避難所として選んだ場所は…

それでも雷はどんどん大きくなります。ついに限界を迎えたはっちゃんは、投稿主さんのもとへ。

なんと、そのまま股の間にスッと入り込んできたのです。ここが一番安心できる場所だと思い出したようで、しばらく甘えていたのだとか。

夜中は激しい雷が続きましたが、翌朝には落ち着きました。はっちゃんも安心したようで、同居猫のじゅんちゃんと仲良く添い寝。

雷に怯えていた夜とは一変した穏やかな姿に、思わずホッとしますね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「怖かったよね」「パパのそばが落ち着くのかな」「癒されました…」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」には、はっちゃん＆きゅうちゃん＆じゅんちゃん＆茶太郎ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。