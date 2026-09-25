赤ちゃん犬が見せた「まさかの行動」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回再生を突破し、「笑ってしまいました」「やんちゃ大爆発ｗｗｗ」「めちゃくちゃ可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬が『先輩犬に怒られてしまった』結果→『しょんぼりするかな』と思ったら…まさかの展開】

先輩犬との激しい攻防戦

YouTubeチャンネル「うにえびとろちゃんねる」では、3匹のチワワさんの暮らしが紹介されています。今回の主役は、末っ子の「とろ」ちゃん。

ある日、先輩犬の「えび」ちゃんがカミカミしているおもちゃを見つけた、とろちゃん。どうしても欲しくなったようで、「貸してー！」と一生懸命おねだりします。

ところが、えびちゃんはあっさり拒否。お気に入りのおもちゃを渡してくれる気配はありません。

それでも、とろちゃんは諦めきれない様子。小さな体でえびちゃんのそばへ行き、何度もお願いしていたそうです。

別のおもちゃに切り替えるも…

しかしえびちゃんは、ワンワンと威嚇態勢！先輩犬の迫力に負けたとろちゃんは、ヤケクソ気味に別のおもちゃを振り回してみることに。

ところが、遊んでいても頭の中にあるのは、やっぱりえびちゃんのおもちゃ。どうしても諦められないようです。

すると、とろちゃんは再びダッシュでえびちゃんのもとへ。今度こそ貸してもらおうと、しつこくおねだりします。

しかし、あまりにもしつこかったのか、えびちゃんから「コラッ！」と怒られてしまいました。これには、とろちゃんもしょんぼり…と思いきや、どうやら話はここで終わらなかったようです。

まさかの行動に爆笑♪

えびちゃんにはやり返せないと悟ったのか、とろちゃんが次にロックオンしたのは、なんとお父さん。ゴロゴロと横になっていたお父さんの顔めがけて、まさかの超ダッシュです。

そして「痛い痛い！」と悶絶するお父さんの耳たぶや頬を、カプカプ。どうやら全力で理不尽な八つ当たりを始めてしまったようです。

大騒ぎするお父さんと、とろちゃんの姿を、すぐそばで冷静に見つめていたのがもう1匹の先輩犬「うに」ちゃん。「そんなことより、おやつくれ～」とでも言いたげな様子で、我関せずの表情だったとか。

先輩犬に怒られ、お父さんには八つ当たり。それでも全力で遊ぶとろちゃんに、思わずクスッと笑ってしまいますね。

この投稿には「めちゃくちゃ元気ですねｗ」「可愛いから許せますね」「癒しをありがとう」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「うにえびとろちゃんねる」には、3匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにえびとろちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。