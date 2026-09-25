「日本にクズが集まってくる」タイの不良外国人排除から浮き彫りになった甘すぎる現実
海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃】タイが厳格化🇹🇭不良外国人は即国外退去へ…日本も見習うべき？【不法滞在×外国人犯罪】」を公開した。動画では、タイ政府が不良外国人の国外退去を迅速化する新規則を施行したニュースを取り上げ、日本の外国人受け入れ体制に対する強い懸念と提言を語っている。
動画で僕氏は、タイ政府が不法滞在や不法就労、特定の犯罪に関与した外国人の国外退去手続きを迅速化する規則を施行したと紹介。「法律や公序良俗を守らない外国人には厳しく対応する姿勢を明確にしている」と指摘した。背景には、外国人観光客の増加に伴う迷惑行為の多発があり、電車内で騒ぐグループや屋外で性行為に及ぶカップルなど、常識を逸脱した行動が問題視されていた。これに対しタイは、単に観光客を歓迎するフェーズから一歩進み、受け入れる外国人の質を選別し始めていると分析している。
さらに、欧米を含め世界的に入国・在留管理が厳格化される中、日本が現在の緩い体制を続ければどうなるかについて言及。「日本にクズみたいな外人がいっぱい来ますよ」と強い言葉で警鐘を鳴らした。他国が管理を厳しくすれば、相対的に入りやすい日本に不良外国人が流れてくると予測。日本の整ったインフラや社会福祉が、治安や福祉を狙う層のターゲットにされる危険性を指摘している。
最後に僕氏は、日本も労働者として入国する外国人の選別を厳格化すべきだと主張。「どこの国から、どんな資格で、どれだけの人数を受け入れるのか」と、受け入れの総量規制と明確な基準作りの必要性を訴え、受け入れる以上は徹底した管理が不可欠であると強調して動画を締めくくった。
動画で僕氏は、タイ政府が不法滞在や不法就労、特定の犯罪に関与した外国人の国外退去手続きを迅速化する規則を施行したと紹介。「法律や公序良俗を守らない外国人には厳しく対応する姿勢を明確にしている」と指摘した。背景には、外国人観光客の増加に伴う迷惑行為の多発があり、電車内で騒ぐグループや屋外で性行為に及ぶカップルなど、常識を逸脱した行動が問題視されていた。これに対しタイは、単に観光客を歓迎するフェーズから一歩進み、受け入れる外国人の質を選別し始めていると分析している。
さらに、欧米を含め世界的に入国・在留管理が厳格化される中、日本が現在の緩い体制を続ければどうなるかについて言及。「日本にクズみたいな外人がいっぱい来ますよ」と強い言葉で警鐘を鳴らした。他国が管理を厳しくすれば、相対的に入りやすい日本に不良外国人が流れてくると予測。日本の整ったインフラや社会福祉が、治安や福祉を狙う層のターゲットにされる危険性を指摘している。
最後に僕氏は、日本も労働者として入国する外国人の選別を厳格化すべきだと主張。「どこの国から、どんな資格で、どれだけの人数を受け入れるのか」と、受け入れの総量規制と明確な基準作りの必要性を訴え、受け入れる以上は徹底した管理が不可欠であると強調して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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こんにちは、僕です！ 海外の街を歩きながら、現地の魅力を発信中！ 20年間サラリーマンとして働いた後、「この生き方、なんか違う…」と感じて会社を辞め、海外移住を決断しました。 旅行好き、海外移住に興味がある方、または「今の生活を変えたい」と感じている方に、少しでも参考になる動画をお届けします。