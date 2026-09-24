愛犬とのお散歩中、突然の雨に降られてしまい、行きつけの喫茶店に駆け込んだら…。まさかの『心温まる光景』が尊すぎると話題になっているのです。

地域の人との優しい繋がり、何気ない日常の中に溢れた愛情をヒシヒシと感じるその光景は記事執筆時点で21万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：犬と散歩中、雨に降られて『行きつけの喫茶店』に駆け込んだ結果→常連さんがタオルを…微笑ましい光景】

犬と散歩中、雨に降られて行きつけの喫茶店に駆け込んだ結果…

Xアカウント『@e_hagure』に投稿されたのは、散歩中に雨に降られてしまったワンコさんのお姿。

この日、飼い主さんとともにお散歩に出かけた「けやき」ちゃん。フードのないレインコートを着て出かけたのに、突然の雨に降られてしまったのだといいます。

まさかの『心温まる光景』に反響

このままでは、ずぶ濡れになってしまう…と、大急ぎで行きつけの喫茶店に駆け込んだのだそう。

もちろんそのお店は愛犬同伴可能で、日頃からけやきちゃんと一緒に通い詰めていたこともあり、快く迎え入れてもらったことはもちろん、一時的に常連さんにけやきちゃんを見ていてもらうことになったのだとか。

タオルと傘を取りに行き、お店に戻ってくると…そこには、常連さんに頭を拭いてもらい、おまけにスカーフを被せてもらったけやきちゃんの姿があったのだそう。

落ち着いた様子で、スカーフ姿も受け入れているけやきちゃんの様子は微笑ましいと同時にとてもシュールかつユーモアに溢れるものだった模様。

たった1枚のその写真から、けやきちゃんと常連さんの優しいやり取り、たくさんの愛情に溢れたその空間の温かさがヒシヒシと伝わってくるその光景は多くのユーザーに笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「かわいい」「ヨーロッパあたりにいそう」「絵画みたい」「お似合いですよ」「みんなから愛されてる」「銀幕のヒロイン」「似合ってて可愛い」などのコメントが寄せられています。

数え切れない愛犬との想い出

2020年1月、早弁をしても良いように準備してくれたおやつ、そしてまた会う時まで…と預かった飼い主さんの愛用キャスケットと共に虹の橋のふもとへと旅立ったけやきちゃん。

数え切れないほどの素敵な想い出を残してくれたけやきちゃんとの日々を、飼い主さんは現在も日々綴られています。

写真・動画提供：Xアカウント「@e_hagure」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。