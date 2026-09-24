愛知・名古屋アジア大会の卓球男子団体決勝（２４日、スカイホール豊田）で、６０年ぶりの金メダルを目指す日本は嫌な形で先手を許した。

日本は第１試合に世界ランキング３位の松島輝空を起用。同１位の王楚欽との一戦は、第１ゲームから松島のペースで試合を進める。中国カラーのスティックバルーンを持つファンの大声援の中でも自らのプレーを貫き、１１-５で先取した。

第２ゲームは一進一退の攻防。世界トップの実力者を前に苦戦する場面もあったが、松島も負けじと応戦する。１０-８の場面では激しい打ち合いを制し、勝利に王手をかけた。

第３ゲームは観客席の光が松島の目に入るアクシデントが発生。直近の試合では観客席のファンからフラッシュによる妨害を受けており、松島が一時試合を中断させた。ここで流れが代わり、最終的に９-１１で落とすと、第４ゲームも９-１１で奪われた。運命の第５ゲームは相手の粘りに遭って涙を飲んだ。

先に３勝すれば優勝が決まる一戦。０-２からの逆転負けを喫したが、第２試合にはエースの張本智和（トヨタ自動車）が登場する。