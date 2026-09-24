乾燥大麻所持によって麻薬取締法違反（所持）で拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を受けた元バレーボール男子日本代表ミドルブロッカーの佐藤駿一郎（26）が23日、都内で本紙の単独取材に応じた。将来を嘱望されていた中での騒動に反省の日々で、28年ロサンゼルス五輪出場を決めた代表チームについても複雑な胸中を吐露した。また、今後はインドで競技を継続する考えを明かした。以下は一問一答全文（2）。

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--大麻に手を染めてしまったきっかけは。

「きっかけは断れなかったから。ハマらなかったですが、徐々にストレスとかプレッシャーとかいろんなきつい場面に直面した時に、そこを乗り越えるために…ということがありました。常習ではなかったですし、バレーのシーズン中は真っ当でした。シーズンが休みの時にちょっとやっていたみたいな感じだった。今現在こうなって、大麻と離れて、欲しい、とかもう一回やりたいなとか、そういうのはなく“何でやってたんだろうな”という感じです」

--事件の当日の様子は覚えているか。

「ずっと休みが続いていて、（大麻が）バッグに入ったまんま名古屋から東京に来てしまった。その時は使う予定はなく、処分しようと思っていました。パチンコ店でバッグに（大麻が）入っていると思って、どっかで処分しないといけないと思っていた。味の素ナショナルトレーニングセンターの中で処分するのもまずいですし、バッグに入れっぱなしだったので、どこかで捨てられればと思っていた。途中、財布だけ持ってATMにお金を降ろしに行き、夢中になって遊んだ後にバッグがないことに気づいて…。終わった、と思いました」

--逮捕時は代表活動中だった。日本代表に抱いていた思いは。アジア選手権をどんな思いで見ていたのか。

「代表に対して、申し訳ない気持ちはなくなりません。常に持っています。代表の選手もきついことがたくさんあったと思います。それを乗り越えて今季良い結果になって、凄いと思います。自分自身も負けていられないという感情にもなりました。日本代表は複雑です」

--代表に戻りたいと考えるか。

「自分が悪いのですが、悔しいとか複雑な感情があります。代表を応援していますけど、代表戦を見る度に自分の失態を振り返ります。今は違う形で活躍できればと思っています。今のところ“代表に戻りたい”“代表でプレーしたい”という欲はないです。10年間バレーをしてきて、積み重ねてきたものが今回ゼロになりました。例えば今から10年バレーをやることになって、引退する時や10年後に世間が“こういうことあったけど良い形で引退した”という声が少しでも出れば、やった甲斐があると思います。ただ淡々とやるのではなく、もう一度信頼を取り戻したい。応援してほしい。（10年後の）36歳になった時に周りの声も気にしつつ、良い形でバレーを引退できたらなというのが今の目標。世間的に最悪な印象なので“そこから頑張った”と言ってもらえるプレーヤーになれたら」

--信頼を取り戻すためにバレーをやり続けるという考えか。

「代表に戻る、日本でプレーする、ということに関しては時間も解決しないです。自分がいかにできるか。批判を浴びながらも自分自身が考えてやることによって、周りもまた見てくれたり、信用してくれたりすると思います。認められるプレイヤーになるべきというのが今の目標です」

≪新シーズン開幕会見の日に≫佐藤が逮捕されたのは新シーズンの開幕会見が行われる予定だった5月28日。代表活動中の自由時間だった27日夕方にチームメート数人と東京都板橋区のパチンコ店を訪れ、店に置き忘れたバッグの中から乾燥大麻が発見された。開幕会見や公開練習は中止となり、日本協会は28日付で佐藤の代表登録を抹消。佐藤は6月18日に保釈され、7月31日の東京地裁で拘禁刑1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。

◇佐藤 駿一郎（さとう・しゅんいちろう）2000年（平12）5月17日生まれ、仙台市出身の26歳。東北高、東海大卒業後の23年にVリーグ・ジェイテクト入団。24年からフィンランドのフリカーニ・ロイマーで1年プレー。昨季はSVリーグ・名古屋に所属。退団が決まっていた今年5月に逮捕され、契約解除となった。25年ネーションズリーグ、22、25年世界選手権に出場。2メートル5、95キロ。