「ごめんね、びっくりしたよね。大丈夫だよ」福岡飲酒運転事故で3歳男児死亡　両親が語る悲痛な思い

大きなイチゴを小さな手で食べようとする大山晴瑠ちゃん（3）。

写真に写るこのあどけない笑顔は、福岡市で起きた飲酒運転事故で奪われました。

晴瑠ちゃんの両親：

子どもはアイスを食べながら、妻は子どもの首元にエプロンをかけていた、という所まで記憶があるが、気がついた時には事故が起きたあとで。捜すとソファーとバイクの下の所に息子がいた。

大分県に住む晴瑠ちゃんたち家族は、旅行の途中、福岡市に立ち寄り、アイスを食べていました。

酒を飲んだ大神正治容疑者（68）が運転する車が、大型バイク3台に次々と追突。

晴瑠ちゃんたち家族が巻き込まれたのです。

晴瑠ちゃんの両親：

息子をみとった後で警察の方がきて、その時の話の中で、ようやく飲酒運転が起因となった事故だと知った。どうも叫んでしまったように記憶している。この気持ちをどこに持っていけばというのが、わからない。

両親は大分に戻る前、もう一度、事故現場を訪れたといいます。

晴瑠ちゃんの両親：

私たちを見ると、ついてくる子だったので、必ずついてきてくれている。なので今は、ここ（自宅）に帰ってきてくれていると思う。「ごめんね、びっくりしたよね、大丈夫だよ」と言ってあげたい。