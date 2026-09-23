生まれて初めての「雷」にこの表情　1歳にゃんこの驚愕フェイスに1.3万人注目

「雷にびっくりして舌をしまい忘れるまお」

【写真集】雷にビックリ！？ 1歳にゃんこの初体験

そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。

Xユーザーの＠NekochiMaochiさんが2026年8月22日に投稿したのは、驚いた表情で固まる猫の写真。目をまん丸に見開き、耳はピンと直立。

口からは舌がちょこんとはみ出したままフリーズしており、まるで時が止まってしまったかのような光景だ。

なんともユーモラスな表情に、Xユーザーからは1万3000件以上のいいねが寄せられている。

飼い主さんに詳しい話を聞いた。

生まれて初めての...

フリーズ顔を披露してくれたのは、1歳4か月のまお君。マンチカン特有のわんぱくさと人懐っこさを併せ持つ、やんちゃな男の子だという。

ゲリラ雷雨に見舞われたある日、ふとまお君に目を向けた飼い主さん。すると、写真のようにビックリした表情で固まっていた。とっさにカメラを構えて撮影していると、視線に気づいたのか我に返り、いつもの顔に戻ったとのこと。

「おもしろ可愛くて笑ってしまいました」（飼い主さん）

これまで、舌を出して驚いているのは見たことが無かったそう。近くで雷が鳴っていたのが初めての経験だったようで、まお君にとっては相当な"事件"だったのかもしれない。

初めての雷には、してやられてしまったまお君。次に雷が鳴ったときには、勇ましい姿を見せてくれるだろうか？（ライター：Met）