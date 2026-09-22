「骨や肌を守る」は本当？“アーモンドミルク”が女性にもたらす効果【医師監修】

アーモンドミルクには、女性の身体と関わりの深い栄養成分が含まれています。なかでも注目されるのが、抗酸化作用を持つビタミンEと、骨の健康に欠かせないカルシウムです。それぞれがどのような働きをするのか、また市販品を選ぶ際にどのような点を確認するとよいのかについて、食事摂取基準なども交えながら具体的にご説明します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

アーモンドミルクが女性の身体に関わる栄養成分の特徴

2014年岩手医科大学卒2016年仙台市立病院循環器内科2019年江戸川病院糖尿病・代謝・腎臓内科2023年岩手県立中央病院糖尿病・内分泌内科 兼 救急診療科2023年医療法人社団啓愛会理事2026年孝仁病院美希病院所属学会日本医師会 産業医日本循環器学会 循環器専門医日本糖尿病学会 糖尿病専門医日本内科学会 総合内科専門医

このセクションでは、アーモンドミルクに含まれる主な栄養成分と、それぞれが女性の身体にどのように関わるかについて具体的に説明します。成分の特徴を正しく把握することが、日々の食生活への活かし方につながります。

ビタミンEと女性の身体への関わり

アーモンドに豊富に含まれるビタミンEは、脂溶性ビタミンのひとつです。体内では、細胞膜を構成する脂質が酸化されるのを防ぐ役割を担っています。この酸化を防ぐ働きは「抗酸化作用」と呼ばれており、身体の老化に関与する活性酸素（体内で発生する有害な物質）の影響を和らげる可能性があるとされています。

市販のアーモンドミルクの多くは、製造の際にビタミンEをはじめとするビタミン類を添加している商品もあります。成分表示を確認することで、どの程度の量が含まれているかを把握することができます。

日本人の食事摂取基準（厚生労働省）では、成人女性のビタミンEの目安量は年齢に応じて1日あたり5.0～6.0mgとされています。アーモンドミルクだけでこの目安量をすべて満たすことは現実的ではありませんが、食事全体の中でビタミンEを補うひとつの選択肢として位置づけることができます。

カルシウムと骨の健康への関連

女性は男性と比べて骨密度が低下しやすい傾向があります。特に、閉経後は女性ホルモン（エストロゲン）の分泌量が減少し、骨からカルシウムが抜けやすくなることが知られています。こうした背景から、カルシウムの摂取は女性の骨の健康を考えるうえで重要な栄養素として位置づけられています。

アーモンドミルクには、天然の状態ではそれほど多くのカルシウムが含まれているわけではありません。しかし、多くの市販品ではカルシウムが添加されており、商品によっては牛乳と同程度のカルシウム量が含まれているものもあります。牛乳を好まない方や乳糖不耐症の方が、カルシウム補給のひとつの選択肢としてアーモンドミルクを選ぶケースがあります。

ただし、植物性食品に含まれるカルシウムは、牛乳由来のカルシウムと比べて身体への吸収率が異なることがあります。アーモンドミルクに添加されたカルシウムの吸収率については、製品の種類や個人差もあるため、一概に牛乳と同等とは言い切れません。骨の健康が気になる方は、食事全体を見直すとともに、必要に応じて内科や骨粗しょう症外来などに相談することが大切です。

カルシウムの吸収を助けるビタミンDとの組み合わせも重要です。ビタミンDは日光を浴びることで皮膚でも産生されますが、食事からも補うことができます。アーモンドミルクにビタミンDが添加されている商品もあるため、成分表示を確認してみてください。

まとめ

アーモンドミルクは、正しく理解し、食事全体のなかで上手に取り入れることで、女性の健康維持や血糖値のコントロールを意識した食生活の助けとなる飲み物のひとつです。ぜひ今日から商品の成分表示を確認する習慣を始め、自分に合ったアーモンドミルクを選んでみてください。

アーモンドミルクは植物性飲料として、低カロリー・低糖質（無糖の場合）・ビタミンEの摂取といった面で女性の健康意識に応える飲み物として位置づけられています。血糖値スパイクの予防においても、無糖タイプは血糖値を急上昇させにくい選択肢として活用できます。ただし、タンパク質やカルシウムなど、牛乳と比べて不足しやすい栄養素もあるため、食事全体のバランスを整えることが大切です。血糖値や体調に気になることがある場合は、内科や糖尿病内科への相談を検討することをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「食品成分データベース」

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」

国立健康・栄養研究所「健康食品の安全性・有効性情報」