きょうは台風一過の秋晴れとなりました。全国で広範囲に晴れるのは今月に入って初めてのことです。ただ、全国的な晴天は一日限り。あすは関東や東海でくもりや雨になるでしょう。関東は記録的な大雨で地盤が緩んでいます。少しの雨でも土砂災害に注意してください。

【CGで見る】秋晴れ広がる所が多いが…あす23日(水)は関東や東海でくもりや雨に

土の中の水分量はまだ多い

平年の9月降水量の2倍から3倍降った千葉県や神奈川県、大島ではまだ土の中に水分がたくさんあります。大雨が終わったあとも数日間は土砂災害に注意が必要です。

秋晴れ広がる所が多いが…

高気圧に覆われて、あすも秋晴れが広がる所が多いでしょう。ただ、関東や東海の近くに小さい低気圧ができるため、東日本の太平洋側は雲が多くなりそうです。弱い雨のパラつく所もあるでしょう。折り畳み傘を鞄に入れておくとよさそうです。

あすの各地の予想最高気温

札幌 ：25℃ 釧路：21℃

青森 ：25℃ 盛岡：26℃

仙台 ：26℃ 新潟：26℃

長野 ：27℃ 金沢：28℃

名古屋：29℃ 東京：25℃

大阪 ：29℃ 岡山：29℃

広島 ：31℃ 松江：27℃

高知 ：31℃ 福岡：29℃

鹿児島：30℃ 那覇：31℃

台風25号去って、新たな熱帯低気圧が発生

台風25号は、今夜までに日本の東の海上で温帯低気圧に変わる見込みです。一方、日本の南の海上には新たに熱帯低気圧が発生しています。海外のモデルをみても、発達して西へ進むものがほとんどで、計算結果がおおむねそろっています。その後の進路のカギをにぎるのは太平洋高気圧ですが、高気圧の勢力がまだ定まっていないため、どのようなコースをとるかまだわかりません。今週末以降は、日本付近に秋雨前線が出てくるので、この熱帯じょうらんの動向次第では、前線の活動が強まり、大雨になる可能性もあります。9月も下旬に入りましたが、まだ南の海上から目が離せない状況が続きそうです。