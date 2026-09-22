LE SSERAFIM・SAKURA、抜群スタイルのステージ衣装に反響「最高すぎる」
韓国の5人組ガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良が21日にInstagramを更新。大胆なステージ衣装でのオフショットを披露すると、ファンから「凄く素敵」「最高すぎる」といった反響が寄せられた。
【別カット】宮脇咲良、へそ出しステージ衣装の全身ショット
アメリカ・ラスベガスで開催された音楽フェスティバル「iHeart Radio Music Festival」に出演していたLE SSERAFIM。宮脇の投稿には、フェスのバックステージやメンバーとのオフショットが多数公開されていて、その中で彼女は大胆なへそ出しステージ衣装を披露している。
衣装姿で抜群スタイルを見せた彼女の投稿に、ファンからは「凄く素敵」「衣装もカッコよくキマってるね」「最高すぎる」「綺麗すぎるよ！さくちゃん」などの声が集まっている。
■宮脇咲良（みやわき さくら）
1998年3月19日生まれ、鹿児島県出身。2011年にHKT48の1期生として活動を開始し、AKB48との兼任を経て、2018年から日韓合同グループ・IZ*ONEのメンバーとして活躍。2021年にHKT48を卒業し、2022年にLE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとしてデビュー。現在は韓国を拠点にグローバルな活動を展開している。
引用：「宮脇咲良」Instagram（@39saku_chan）
【別カット】宮脇咲良、へそ出しステージ衣装の全身ショット
アメリカ・ラスベガスで開催された音楽フェスティバル「iHeart Radio Music Festival」に出演していたLE SSERAFIM。宮脇の投稿には、フェスのバックステージやメンバーとのオフショットが多数公開されていて、その中で彼女は大胆なへそ出しステージ衣装を披露している。
■宮脇咲良（みやわき さくら）
1998年3月19日生まれ、鹿児島県出身。2011年にHKT48の1期生として活動を開始し、AKB48との兼任を経て、2018年から日韓合同グループ・IZ*ONEのメンバーとして活躍。2021年にHKT48を卒業し、2022年にLE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとしてデビュー。現在は韓国を拠点にグローバルな活動を展開している。
引用：「宮脇咲良」Instagram（@39saku_chan）