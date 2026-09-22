和製大関に〝喝〟だ。大相撲秋場所９日目（２１日、東京・国技館）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）が新関脇藤ノ川（２１＝伊勢ノ海）に敗れて痛恨の連敗。３敗目を喫し、優勝争いから大きく後退した。

今場所は２年ぶりに初日から４連勝と上々の滑り出し。ただ、後ろに下がりながら勝ちを拾う場面が目立ち、好調とは言えない相撲内容が続いていた。この日は突っ張りで前に圧力をかけたが回り込まれ、最後は相手の上手投げに屈して逆転負け。優勝への期待が大きくしぼんだ。

部屋付きで指導する粂川親方（６４＝元小結琴稲妻）は「最近は連勝しても、その後に連敗することが多い。（勝った相撲は）なんとなく勝っている感じ。どうしても引いたり、はたいたりしてしまう。前に出ないと、勝っても自信にはつながらない」と率直な意見を口にする。

その上で、琴桜が敗戦後に稽古場で四股を踏む習慣についても「負けて四股を踏むぐらいなら、普段から踏んでおけと思う」とピシャリ。「（以前に比べて）お尻（の筋肉）がなくなってきた。上（半身）ばかりが大きくなって、下（半身）がね。（琴桜は）足が長いから腰を下ろしてヒザを曲げないと腰高になる。もっと四股を踏んでほしい。本人にも言ってるんだけど…」と指摘した。

琴桜が優勝したのは、２年前の九州場所。その後は２桁勝利が１度（１０勝）だけで長期低迷が続いている。和製大関は不振脱出の糸口をつかむことができるのか。