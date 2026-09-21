「なぜか人に雑に扱われる…」意外と知らない“怒れない大人”が育つ家庭環境7つの共通点

「すぐ自分が悪いと思う」のは被害妄想ではない。知っておきたい毒親による“心の誤作動”の正体

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株式会社Selmina代表。相談実績2000人以上、虐待・ネグレクト育ちの心理カウンセラー。 心理学を使ったセルフカウンセリングでこころの傷を治す「木村式セルフ解毒法」を確立。 3か月で2歳から人生をやり直して毒親問題をセルフ解決できる「解毒塾」を経営。 YouTubeでは動画を見ながら一緒に実践できるワークを配信中！