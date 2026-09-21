「気にしすぎ」は性格のせいじゃない！心理学で紐解く「独り反省会」の意外な原因
毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、YouTubeチャンネルで「【心理学】自分を責める前に見て！「心の警報装置」が誤作動する5つの理由と対処法」と題した動画を公開した。動画では、他人の顔色をうかがい、必要以上に自分を責めてしまう「自責」や「独り反省会」のメカニズムについて、心理学の視点から解説している。
木村氏は冒頭で、過剰に自分を責めてしまうのは「あなたのせいではありません」と断言する。性格の弱さや考えすぎが原因ではなく、育ってきた環境の中で身につけた物事の受け取り方が「警報装置の誤動作」を起こしている状態だと定義した。
自責をして苦しい理由として、木村氏は5つの要素を挙げる。1つ目は「過去の経験を今に当てはめてしまう」こと。幼少期に親の顔色をうかがったり、否定されたりした経験が軸となり、現在の出来事を間違ったルールで解釈してしまうという。2つ目は「悪いことばかり探してしまう」人間の性質、3つ目は「私が悪いと思う癖」であると説明した。4つ目は自分を守るために身につけた「人の顔色を見すぎる」超敏感センサーであり、5つ目はこれら全てが「育ちに関係している」ことだと述べた。
対処法として、木村氏は性格を変えようとするのではなく「古い過去のルールを書き換えていく」ことの重要性を説く。「悪い方ばかり見ているな」と気づくことや、「本当に私のせい？」「自責する必要ある？」と自身に問いかけるセルフカウンセリングの手法を紹介した。
木村氏は最後に、「一旦自責をストップし、警報装置が誤作動していると気づくだけでいい」と述べた。自分を責め続ける苦しみは、過去に身につけた防衛本能の誤作動であると理解することで、生きづらさを解消する第一歩となることが示される。当てはまる方はYouTube動画を見ながらセルフチェックしてみては？
木村氏は冒頭で、過剰に自分を責めてしまうのは「あなたのせいではありません」と断言する。性格の弱さや考えすぎが原因ではなく、育ってきた環境の中で身につけた物事の受け取り方が「警報装置の誤動作」を起こしている状態だと定義した。
自責をして苦しい理由として、木村氏は5つの要素を挙げる。1つ目は「過去の経験を今に当てはめてしまう」こと。幼少期に親の顔色をうかがったり、否定されたりした経験が軸となり、現在の出来事を間違ったルールで解釈してしまうという。2つ目は「悪いことばかり探してしまう」人間の性質、3つ目は「私が悪いと思う癖」であると説明した。4つ目は自分を守るために身につけた「人の顔色を見すぎる」超敏感センサーであり、5つ目はこれら全てが「育ちに関係している」ことだと述べた。
対処法として、木村氏は性格を変えようとするのではなく「古い過去のルールを書き換えていく」ことの重要性を説く。「悪い方ばかり見ているな」と気づくことや、「本当に私のせい？」「自責する必要ある？」と自身に問いかけるセルフカウンセリングの手法を紹介した。
木村氏は最後に、「一旦自責をストップし、警報装置が誤作動していると気づくだけでいい」と述べた。自分を責め続ける苦しみは、過去に身につけた防衛本能の誤作動であると理解することで、生きづらさを解消する第一歩となることが示される。当てはまる方はYouTube動画を見ながらセルフチェックしてみては？
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
株式会社Selmina代表。相談実績2000人以上、虐待・ネグレクト育ちの心理カウンセラー。 心理学を使ったセルフカウンセリングでこころの傷を治す「木村式セルフ解毒法」を確立。 3か月で2歳から人生をやり直して毒親問題をセルフ解決できる「解毒塾」を経営。 YouTubeでは動画を見ながら一緒に実践できるワークを配信中！