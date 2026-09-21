里帰り中、ペットカメラで家の様子を覗いてみた投稿者さま。そこには一生懸命、ぬいぐるみで沐浴練習する旦那さんと、そんな旦那さんに困惑する猫さんの姿が！投稿は記事執筆時点で215万回以上も表示されるほど話題になり、「ねこ様のなんとも言えない表情がまたかわいい♡」「全部が良すぎるww」などの声が寄せられています。

【動画：里帰り中、ふとペットカメラを覗いたら→『猫と夫』が…映っていた『まさかの光景』】

Threadsアカウント「@iamwaaka」さまに投稿されたのは、ペットカメラに映されたあるご家族の微笑ましい光景です。

ある日、出産のための里帰り中、家の様子が気になりペットカメラを覗いたという投稿者さま。

すると、そこには、赤ちゃんが生まれた後のために沐浴練習に励む旦那さんと、そんな旦那さんの目の前で困惑する猫さんの姿が映し出されていたのだとか！

️対照的なふたりの様子が話題に

後ろには、一生懸命、しかしどこか楽しげに沐浴練習に励む旦那さんがいますが、そんな旦那さんとは対照的に、猫さんは困った様子でカメラを見つめていたそうです。

その表情は、まるで里帰り中の投稿者さまに「早く帰ってきて……」と訴えかけているかのよう！猫さんを困惑させるほど沐浴練習に励んでいる旦那さん、とても頼もしいですね！

ふたりの対照的な様子は、Threadsに投稿されると瞬く間に反響が寄せられ、「まず猫おもろすぎるし旦那さん可愛すぎるし平和すぎて幸」「こんな良い旦那いる？！良い未来しか見えないやん！！」「猫ちゃんの表情が最高すぎる笑」といった声が集まりました！

ちなみに、無事に赤ちゃんが生まれた後、旦那さんは育休中の4ヶ月間、なんと毎日お風呂に一緒に入ってくれていたそうですよ！沐浴練習の成果、しっかり出ていて頼もしいですね！

猫ちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@iamwaaka」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。