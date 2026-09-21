「牡蠣みたい」3COINSのフリルクッションカバー、まさかの“そっくり”に共感の声集まる
お部屋を可愛く彩ると、3COINSの「フリルクッションカバー：45×45cm」がSNSで話題になっています。「牡蠣みたいで可愛いな」という声が上がるほど、意外なたとえで注目を集めているようです。
【写真を見る】3COINS「フリルクッションカバー」大きめフリルで華やかなアクセントに
商品サイズは約縦53×横53cm、対応サイズは約縦45×横45cmです。素材はポリエステル100％。カラーはホワイト×レッド、ホワイト×ブラックの2色展開で、価格は税込550円です。
お部屋のアクセントを探している方は、実物を見てみるのもよさそうです。
(文:All About ニュース編集部)
【写真を見る】3COINS「フリルクッションカバー」大きめフリルで華やかなアクセントに
3COINS「フリルクッションカバー」大きめフリルで華やかなアクセントにボリューム感のある大きめのフリルがお部屋を可愛く彩り、ひとつ置くだけでパッと華やかなアクセントになります。季節を問わず一年中快適に使える素材感で、優しくシンプルな色合いのため、どんなインテリアのテイストにもしっくり馴染みます。
SNSでも「うちにある牡蠣クッションにそっくり」と反響公式Xでのこの投稿には、「うちにある牡蠣クッションにそっくり！」「牡蠣みたい」「黒のほう牡蠣みたいで可愛いな」といった声が寄せられています。また、「すまん、黒いふちの方は楕円形なら牡蠣かな…とか思ってしまった、すまん……」と正直な感想を寄せる投稿や、「牡蠣フリルだ‼︎かわいい‼︎」というコメントも見られました。
お部屋のアクセントを探している方は、実物を見てみるのもよさそうです。
(文:All About ニュース編集部)