「パパに似てますね」人気芸人の8歳娘が顔出しモデルデビュー 起業家妻が披露
お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘の妻で起業家のあいさんが19日までにInstagramを更新。モデルデビューを果たした娘の尾形さくらとの2ショットを披露した。
【写真】パンサー尾形の娘・尾形さくら＆妻のあいさん
あいさんが投稿したのは、小中学生向けエンタメファッション雑誌『Cuugal』でモデルとして活動することが発表されたばかりの娘・さくらとの2ショット。複数公開されている写真には、アニメ『シンプソンズ』のトレーナーがプリントされたトレーナーを着た2人が、仲良く並ぶ姿が収められている。
あいさんとモデルデビューを果たしたさくらの2ショットに、ファンからは「パパに似てますね」「首が似過ぎてるーー」などの声が相次いでいる。
引用：「尾形あい」Instagram（@ogataaiaiai）
【写真】パンサー尾形の娘・尾形さくら＆妻のあいさん
あいさんが投稿したのは、小中学生向けエンタメファッション雑誌『Cuugal』でモデルとして活動することが発表されたばかりの娘・さくらとの2ショット。複数公開されている写真には、アニメ『シンプソンズ』のトレーナーがプリントされたトレーナーを着た2人が、仲良く並ぶ姿が収められている。
あいさんとモデルデビューを果たしたさくらの2ショットに、ファンからは「パパに似てますね」「首が似過ぎてるーー」などの声が相次いでいる。
引用：「尾形あい」Instagram（@ogataaiaiai）