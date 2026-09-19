【競馬】ジョッキークラブゴールドカップ2026・米G1（9月18日／日本時間19日／ベルモントパーク競馬場・ダート2000メートル）

【映像】フォーエバーヤング、“獲得賞金50億超”偉業達成の瞬間

米ダートG1「第108回ジョッキークラブゴールドカップ」（ダート2000m）が18日（日本時間19日）、米ベルモントパーク競馬場で行われ、IT大手・サイバーエージェントの藤田晋会長の所有馬であるフォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人厩舎）が圧倒的1番人気に応えて完勝を飾った。約6ヶ月ぶりの復帰戦となった秋の始動戦を制し、1着賞金55万ドル（約8580万円）を獲得。レース前時点で49億3699万3600円だった獲得賞金総額はついに大台を突破し、日本調教馬として前人未到の「50億円超え」という偉業を達成した。

今回の勝利により、フォーエバーヤングはサウジカップ連覇（2025・2026年）や昨年のBCクラシックに続く海外G1通算4勝目をマーク。単独での日本調教馬歴代最多記録を塗り替えた。直前に取消が相次ぎ4頭立てとなったレースでは、外枠からスムーズに2番手を確保。手応え抜群のまま4コーナーで前を捉えると、直線では鞍上の坂井瑠星騎手が後方の安全を確認するほどの余裕を見せながら押し切り、最後は3馬身1/4差をつける圧勝劇を演じた。

現役最高峰の競走馬が築き上げる圧倒的な金字塔に対し、早朝から見守っていた日本の競馬ファンも大熱狂。SNS上では「獲得賞金50億突破とか次元が違う」「盤石すぎる強さ」「藤田オーナーの相馬眼と運も含めて凄すぎる」「本場アメリカのG1で日本馬が後ろを振り返りながら勝つなんて」と驚きと絶賛のコメントが溢れかえった。

現役ラストシーズンを白星で滑り出し、全米年度代表馬のタイトル、そしてBCクラシック連覇に向け弾みをつけた世界の絶対王者。その輝かしい最終章は、記録と記憶に残る最高の形で幕を開けた。

（ABEMA『スポーツチャンネル』）