◇セ・リーグ 巨人ー中日（2026年9月18日 東京D）

巨人・坂本勇人内野手（37）が、長嶋茂雄の安打記録を超えた。中日戦の8回に金丸から中越え二塁打を放った。

13日DeNA戦の4回の第2打席で左前打を放ち、「ミスター」が持つプロ野球歴代9位の2471安打に並んでいた。坂本は20年11月に通算2000安打を達成。史上53人目で、右打者史上最年少の31歳10カ月で2000安打に到達していた。現役の選手としては、最多安打記録の更新を続けている。

13日は記念の一打は勝利には結び付かず「まだ並んだだけなので。また明日、頑張ります」と切り替えていた。

◆NPB通算安打数ランキング

①張本勲 3085安打 1959-1981年

②野村克也 2901安打 1954-1980年

③王貞治 2786安打 1959-1980年

④門田博光 2566安打 1970-1992年

⑤衣笠祥雄 2543安打 1965-1987年

⑤福本豊 2543安打 1969-1988年

⑦金本知憲 2539安打 1992-2012年

⑧立浪和義 2480安打 1988-2009年

⑨坂本勇人 2472安打 2007年-

⑩長嶋茂雄 2471安打 1958-1974年