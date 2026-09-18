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　◇セ・リーグ　巨人ー中日（2026年9月18日　東京D）

　巨人・坂本勇人内野手（37）が、長嶋茂雄の安打記録を超えた。中日戦の8回に金丸から中越え二塁打を放った。

　13日DeNA戦の4回の第2打席で左前打を放ち、「ミスター」が持つプロ野球歴代9位の2471安打に並んでいた。坂本は20年11月に通算2000安打を達成。史上53人目で、右打者史上最年少の31歳10カ月で2000安打に到達していた。現役の選手としては、最多安打記録の更新を続けている。

　13日は記念の一打は勝利には結び付かず「まだ並んだだけなので。また明日、頑張ります」と切り替えていた。

NPB通算安打数ランキング

張本勲　　3085安打　1959-1981年

野村克也　2901安打　1954-1980年

③王貞治　　2786安打　1959-1980年

④門田博光　2566安打　1970-1992年

衣笠祥雄　2543安打　1965-1987年

⑤福本豊　　2543安打　1969-1988年

金本知憲　2539安打　1992-2012年

立浪和義　2480安打　1988-2009年

坂本勇人　2472安打　2007年-

⑩長嶋茂雄　2471安打　1958-1974年