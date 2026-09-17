犬と一緒に暮らしている人たちから、可愛いところとして「名前を呼んだら駆け寄ってくる」という声を多く聞きます。一方で呼びかけても無視されてしまったり、怪訝な表情を浮かべる子もいるようです。



【写真】犬「おやつないじゃん！」怒ってますね

チワワの玉緒（たまお）さんもその1人。飼い主が彼女を呼びかけても、目を細めてじっと見つめる様子を捉えた写真がX（旧Twitter）に投稿されると、あまりにも分かりやすい“おやつ待ち”の表情に、投稿は105万回以上表示され、4.5万件を超える「いいね」が集まりました。



玉緒さんは、なぜこんな不機嫌そうな表情になってしまったのでしょう。飼い主である「えちごやとちわわ」さん（@echigoyamoke）に話を聞きました。



おやつがないと分かった瞬間、表情が一変

－玉緒さんがこの表情になった経緯を教えてください。



この日は、玉緒にすでにおやつをあげていました。その後、私が「こっちおいで」と呼んだところ、もうおやつを持っていないことに気付き、あの表情になりました。「おやつ持ってないじゃん！」「なければ、いかないよ！」と訴えているような目つきでしたね。最終的には「こいつ！」と思っていたんじゃないでしょうか（笑）



－投稿にはさまざまな反応が寄せられました。特に印象に残った声はありますか。



「軽蔑の目してて笑った」「タダじゃ動かねぇぜ」「表情豊かすぎ」などの声をいただきました。なかでも「顔に出すぎ！」という反応が多く、私も納得しました。実は、この顔を見せたのは初めてではなく、時々、同じような目つきになります。



－普段、何も持たずに呼んだ時、玉緒さんは来てくれますか。



普段、何も持たずに呼んだ場合、玉緒は100％来ません。反応を左右するのは、呼ぶ人ではなく、おやつの有無です。



－お姉ちゃん犬のヲトさんとは、性格にどのような違いがありますか。



ヲトは活発で、なでてもらいたくて自分から寄ってくるタイプです。食べ物にはあまり興味がありません。対する玉緒は、おやつにしか興味がなく、なでてもらいたがりません。二匹の性格は対照的ですね。



－撮影後、玉緒さんは飼い主さんのもとへ来たのでしょうか。



来ませんでした。ダイエット中なので、追加のおやつもあげていません。最後は“ふて寝”していました。玉緒は、おなかがすけば「ギャンギャン」と鳴き、眠い時にちょっかいを出すと怒ります。今も寝ているので、ちょっかいを出したいです。



（まいどなニュース特約・長澤 芳子）