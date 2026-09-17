◇ナ・リーグ ドジャース2ー6レッズ（2026年9月16日 シンシナティ）

ドジャースのブレーク・スネル投手（33）が16日（日本時間17日）、敵地でのレッズ戦に先発したが、「左足付け根の張り」で初回を投げ終え緊急降板した。

立ち上がり、先頭・マイヤーズを見逃し三振に仕留めると、デラクルスも中飛に打ち取り2死。3番・スチュワートには左前打を許したが、盗塁死で3人でこの回を終えた。

ただ、2回のマウンドにはトライネンが上がり、スネルは降板。この日の成績は1回19球を投げ、1安打無失点だった。球団は「左股関節の張り」と降板理由を発表した。

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は、スネルが21、22、24年も同じ部位を痛め、負傷者リスト（IL）入りした過去があることを指摘。「スネル、スクバル、山本由伸、グラスノーという先発ローテーションを中心に10月の戦いを組み立てようとしているチームにとって、突然の懸念材料となった」と報じた。

スネルはこの日の試合後、「ここから2、3日で状態がどうなるか見ていく」と数日間、患部を様子見するとしながらも「あと1回は投げたい」とレギュラーシーズン中の登板に意欲を見せた。