あいみょん、新曲「さながらロンリー」が『もうパパ！』主題歌に決定 主演・原菜乃華よりコメントも到着
10月4日スタートする原菜乃華主演ドラマ『もうパパ！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の主題歌が、あいみょん書き下ろし楽曲「さながらロンリー」に決定した。
【動画】原菜乃華×堤真一共演！ ドラマ『もうパパ！』最新PR映像
本作は吉田恵里香の完全オリジナル脚本によるヒューマンファミリードラマで、SNS社会の光と影を映し出す。
動画配信で娘・紀子（原）がバズったことをきっかけに、“家族の幸せな日常”をエンタメ化し続ける父親・良詫（堤真一）。そんな父親に振り回されながらも「NO」と本音が言えない娘。家族思いだが優しさを履き違えて子どもをコントロールする親の呪縛から抜け出し、自分らしい人生を切り拓こうとする娘の姿、きれい事では片付けられない親子のリアルな人生の衝突と再生を描く。
このたび、本作の主題歌をあいみょんが担当することが決定。11月にメジャーデビュー10周年を迎える彼女が、本作のために書き下ろした新曲のタイトルは「さながらロンリー」。テンポの良いポップなメロディーに乗せて、誰しもが胸に秘めている葛藤や孤独感、そして人生を切り開こうとするひたむきさを等身大の視点で表現した楽曲となっている。楽曲の音源は、初回放送にて初解禁予定だ。
また、あいみょんと原からのコメントも到着。あいみょんは「1話の台本を読ませてもらって、是非主題歌を歌いたい！と思いました。現代ならではの問題や葛藤に巻き込まれる紀子の姿や私自身の想いをこの曲で表現できたかなと思っています。放送が楽しみです！」とし、原は「初めて聴いた時、あまりに素敵で『早くドラマの中で流れるのが見たい！』とワクワクしました。ポップで明るい音の中にどこか悩みや哀愁が漂っていて、主人公・紀子の揺れ動く心情や物語に深く寄り添ってくださっています」と語っている。
ドラマ『もうパパ！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて10月4日より毎週日曜22時15分放送。
※あいみょん＆原菜乃華のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■あいみょん
1話の台本を読ませてもらって、是非主題歌を歌いたい！と思いました。現代ならではの問題や葛藤に巻き込まれる紀子の姿や私自身の想いをこの曲で表現できたかなと思っています。放送が楽しみです！よろしくお願いします！
■原菜乃華（多良山紀子 役）
初めて聴いた時、あまりに素敵で『早くドラマの中で流れるのが見たい！』とワクワクしました。ポップで明るい音の中にどこか悩みや哀愁が漂っていて、主人公・紀子の揺れ動く心情や物語に深く寄り添ってくださっています。綺麗事だけではない葛藤を抱えながらも前を向こうとする作品の世界観にぴったりで、一話一話観終わった後に視聴者の皆さんの『明日からまた頑張ろう』という気持ちをそっと後押ししてくれる、とても温かく素晴らしい主題歌です！
【動画】原菜乃華×堤真一共演！ ドラマ『もうパパ！』最新PR映像
本作は吉田恵里香の完全オリジナル脚本によるヒューマンファミリードラマで、SNS社会の光と影を映し出す。
動画配信で娘・紀子（原）がバズったことをきっかけに、“家族の幸せな日常”をエンタメ化し続ける父親・良詫（堤真一）。そんな父親に振り回されながらも「NO」と本音が言えない娘。家族思いだが優しさを履き違えて子どもをコントロールする親の呪縛から抜け出し、自分らしい人生を切り拓こうとする娘の姿、きれい事では片付けられない親子のリアルな人生の衝突と再生を描く。
また、あいみょんと原からのコメントも到着。あいみょんは「1話の台本を読ませてもらって、是非主題歌を歌いたい！と思いました。現代ならではの問題や葛藤に巻き込まれる紀子の姿や私自身の想いをこの曲で表現できたかなと思っています。放送が楽しみです！」とし、原は「初めて聴いた時、あまりに素敵で『早くドラマの中で流れるのが見たい！』とワクワクしました。ポップで明るい音の中にどこか悩みや哀愁が漂っていて、主人公・紀子の揺れ動く心情や物語に深く寄り添ってくださっています」と語っている。
ドラマ『もうパパ！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて10月4日より毎週日曜22時15分放送。
※あいみょん＆原菜乃華のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■あいみょん
1話の台本を読ませてもらって、是非主題歌を歌いたい！と思いました。現代ならではの問題や葛藤に巻き込まれる紀子の姿や私自身の想いをこの曲で表現できたかなと思っています。放送が楽しみです！よろしくお願いします！
■原菜乃華（多良山紀子 役）
初めて聴いた時、あまりに素敵で『早くドラマの中で流れるのが見たい！』とワクワクしました。ポップで明るい音の中にどこか悩みや哀愁が漂っていて、主人公・紀子の揺れ動く心情や物語に深く寄り添ってくださっています。綺麗事だけではない葛藤を抱えながらも前を向こうとする作品の世界観にぴったりで、一話一話観終わった後に視聴者の皆さんの『明日からまた頑張ろう』という気持ちをそっと後押ししてくれる、とても温かく素晴らしい主題歌です！