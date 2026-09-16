パラグアイ移住の第一歩は「暫定居住許可証」だった。申請要項が頻繁に変わる手続きは無事に終わるのか？

スマホのSIM契約でまさかの出直し！「今日は情報の入力ができない」パラグアイの通信と電圧の注意点

【パラグアイ移住1日目】ついに到着！今日からこの国で暮らします！

チャンネル情報

2026年9月に南米・パラグアイへ移住し始めた「Taka」が、日本との違いや日々のVlogでパラグアイのリアルな情報をあなたへお届けします。 【投稿内容】 ・～2026年8月：日本での移住準備 ・2026年9月～：パラグアイ現地生活スタート！最新の生活情報・治安・物価・Vlog