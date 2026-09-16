南米パラグアイへ移住して１週間生活したリアルな本音レビュー
YouTubeチャンネル「ParaVivo~日本人のパラグアイ移住生活~」が「【パラグアイ移住7日目】１週間生活してわかったリアル」と題した動画を公開した。動画では、出演者のTakaさんがパラグアイの首都アスンシオンを観光し、移住後1週間で感じたリアルな生活事情を語っている。
週末の土曜日に開催される「パルメアール」という歩行者天国のようなマーケットイベントへ向かった。通りには伝統工芸品や洋服の屋台が立ち並び、多くの人々で賑わっている。途中、入場無料で誰でも入れる「英雄霊廟」を見学したのち、屋台での食事を楽しむ様子も収められている。
Takaさんは、サトウキビジュースである「モスト」のレモン味とイチゴ味を注文し、「サトウキビのマイイルドな甘さとレモンの酸味が合わさって飲みやすい」と絶賛。さらに、炭火焼きの肉がたっぷり挟まれたサンドイッチを頬張り、「肉汁があふれ出ている」「チーズの香りがしっかり強い」と、現地の絶品グルメを堪能した。
帰宅後には、移住して1週間の感想を細かく報告している。治安については「昼間は特に危険な目に遭っていない」としつつも、現地の人からスマホ歩きを注意された経験を語った。また、交通事情については「歩行者信号がほとんどない」「車の運転が荒い」と注意点を挙げている。物価面では、牛肉や外食、タクシー配車アプリなどが安価である一方、生活用品は日本と変わらないか高い場合もあると説明した。
インフラや言葉の壁、家探しなど、様々な角度からパラグアイ生活のリアルが語られた今回の動画。南米移住に興味がある方や、現地のリアルな生活事情を知りたい方にとって、非常に参考になる内容となっている。
週末の土曜日に開催される「パルメアール」という歩行者天国のようなマーケットイベントへ向かった。通りには伝統工芸品や洋服の屋台が立ち並び、多くの人々で賑わっている。途中、入場無料で誰でも入れる「英雄霊廟」を見学したのち、屋台での食事を楽しむ様子も収められている。
Takaさんは、サトウキビジュースである「モスト」のレモン味とイチゴ味を注文し、「サトウキビのマイイルドな甘さとレモンの酸味が合わさって飲みやすい」と絶賛。さらに、炭火焼きの肉がたっぷり挟まれたサンドイッチを頬張り、「肉汁があふれ出ている」「チーズの香りがしっかり強い」と、現地の絶品グルメを堪能した。
帰宅後には、移住して1週間の感想を細かく報告している。治安については「昼間は特に危険な目に遭っていない」としつつも、現地の人からスマホ歩きを注意された経験を語った。また、交通事情については「歩行者信号がほとんどない」「車の運転が荒い」と注意点を挙げている。物価面では、牛肉や外食、タクシー配車アプリなどが安価である一方、生活用品は日本と変わらないか高い場合もあると説明した。
インフラや言葉の壁、家探しなど、様々な角度からパラグアイ生活のリアルが語られた今回の動画。南米移住に興味がある方や、現地のリアルな生活事情を知りたい方にとって、非常に参考になる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
2026年9月に南米・パラグアイへ移住し始めた「Taka」が、日本との違いや日々のVlogでパラグアイのリアルな情報をあなたへお届けします。 【投稿内容】 ・～2026年8月：日本での移住準備 ・2026年9月～：パラグアイ現地生活スタート！最新の生活情報・治安・物価・Vlog
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