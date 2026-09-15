「ただのワガママ」「依存体質」視聴者からの厳しい指摘に妻が涙…夫婦喧嘩の真相と自己反省
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が「【ご意見ありがとうございました】前回の動画に寄せられた「妻への言葉」を夫に読んでもらいました【聞き流し】」と題した動画を公開した。前回の夫婦喧嘩を収めた動画に対して寄せられた視聴者からの厳しいコメントを振り返り、妻のまるちゃんが涙ながらに自己反省と今後の決意を語っている。
事の発端は、メイクやファッションに悩むまるちゃんが夫のじゅんちゃんに相談したものの、互いの意図が噛み合わず喧嘩に発展した前回の動画。これに対し、コメント欄には「夫が可哀想」「妻の受け取り方が悪い」といった、まるちゃんの姿勢を指摘する厳しい声が多数寄せられた。
まるちゃんはこれらの意見について「最初は心苦しくなった」と吐露。しかし、何度も読み返すうちに「自分の受け取り方が悪かった」「ただのワガママだった」と気づいたといい、視聴者からの的確な指摘を「心に届いた。ギフトが来た」と表現し、前向きに受け止める様子を見せた。そして、じゅんちゃんに対し「今までよく我慢してくれたなと。本当にごめんなさい」と素直に謝罪の言葉を口にした。
さらに、メイクに対するモチベーションをじゅんちゃんに委ねていた自身の「依存体質」を猛省。「自分がどうしたいかを決めるべきだった」と語り、涙を拭いながら「自立して変わっていきたい」と決意を表明した。一方のじゅんちゃんも、「自分の言い方も誤解を招いた」と自身を顧みつつ、変わろうと努力する妻の姿勢を温かく受け入れている。
動画の終盤では、厳しい意見から逃げずに真摯に向き合い、互いの妥協点を探りながら関係を改善しようとする夫婦の姿が収められている。視聴者からの率直な言葉をきっかけに、二人の絆がより一層深まる対談となった。
事の発端は、メイクやファッションに悩むまるちゃんが夫のじゅんちゃんに相談したものの、互いの意図が噛み合わず喧嘩に発展した前回の動画。これに対し、コメント欄には「夫が可哀想」「妻の受け取り方が悪い」といった、まるちゃんの姿勢を指摘する厳しい声が多数寄せられた。
まるちゃんはこれらの意見について「最初は心苦しくなった」と吐露。しかし、何度も読み返すうちに「自分の受け取り方が悪かった」「ただのワガママだった」と気づいたといい、視聴者からの的確な指摘を「心に届いた。ギフトが来た」と表現し、前向きに受け止める様子を見せた。そして、じゅんちゃんに対し「今までよく我慢してくれたなと。本当にごめんなさい」と素直に謝罪の言葉を口にした。
さらに、メイクに対するモチベーションをじゅんちゃんに委ねていた自身の「依存体質」を猛省。「自分がどうしたいかを決めるべきだった」と語り、涙を拭いながら「自立して変わっていきたい」と決意を表明した。一方のじゅんちゃんも、「自分の言い方も誤解を招いた」と自身を顧みつつ、変わろうと努力する妻の姿勢を温かく受け入れている。
動画の終盤では、厳しい意見から逃げずに真摯に向き合い、互いの妥協点を探りながら関係を改善しようとする夫婦の姿が収められている。視聴者からの率直な言葉をきっかけに、二人の絆がより一層深まる対談となった。
YouTubeの動画内容
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毎週 木曜・土曜・日曜 19:00 爆食更新！ 月曜・金曜ラジオ配信（不定期で動画になる時もあります！） 火曜 月曜ラジオのコメント返し生配信（なるべく毎週する予定） 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！
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