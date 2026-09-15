レスリング元世界女王でプロボクシングに転向した山本美憂（５２）が１５日、後楽園ホールで行われたデビュー２戦目で日本では初戦となる女子フライ級４回戦で田口智香（３３＝花形）に３ラウンド（Ｒ）１分５１秒ＴＫＯ勝ちし、ボクシング初勝利を挙げた。

元ＷＢＯ女子アトム級王者・池山直の国内最高齢出場記録５２歳２７日を更新する５２歳４２日でリングに立った山本。１８日は総合格闘家で弟の故山本“ＫＩＤ”徳郁さんの命日であり、ＫＩＤさんの写真がプリントされたコスチュームで入場した。

序盤は硬さが見られたが、徐々にパワフルな左フックなどをヒットさせていく。そして３Ｒ、豪快なオーバーハンドの左でダウンを奪う。そこから猛攻をしかけ、右フックで再びダウンを奪ってレフェリーのストップを呼んだ。

元々ボクシング好きであるという山本は初勝利に涙を浮かべ、リング上のインタビューで「夢だったボクシングのリングに立てて、幸せです」と感無量。レスリング、総合格闘技を経てボクシングにたどり着き、今後は「ずっとボクシングです」と宣言した。

報道陣の取材では、総合格闘家時代を通じて初のＫＯ勝ちを振り返り「毎日信じて練習やってきたので、結果が付いてきてくれると信じていました」と満足顔。課題を問われると、「全部です。まだまだ。今日もスローモーションのような試合だったので、ワンパンチじゃない試合をしたい」とさらなる精進を誓った。

これからは試合に出るたびに最年長記録更新という誰も歩んだことのない道を進んでいく。年齢との戦いになるが、「全然。私はバーッとやっちゃう方なので。周りやコーチに任せています」と笑い飛ばした。

山本はレスリング時代の２０１４年にカナダ国籍を取得。１６年に総合格闘技に転向して２３年に引退後、オーストラリアでボクサーライセンスを取得し、今年３月にオーストラリアで行ったデビュー戦で判定負けしていた。