知っておきたい現代社会の罠。日本中に「元気のない人」が急増している根本的な理由とは
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【驚き】日本中に元気のない人が急増した理由がこれ！心身ともに病んで当然の問題6選」を公開した。動画では、心理カウンセラー・作家のRyotaが、現代人が活力を失っている背景にある6つの理由と、日常に取り入れられる具体的な対処法を解説している。
Ryotaは現代の日本で「とにかく休みたい」と無気力になっている人が急増していると指摘し、その理由の一つとして「緊張する時間が長い」ことを挙げた。仕事やスマホ操作によって交感神経が優位な状態が長く続くと、回復する時間が奪われ、脳疲労状態に陥ってしまうという。
また、「リラクゼーションの我慢」も原因だと分析する。人は疲れているときほど強い刺激を求めてしまいがちだが、本来必要なのは自然に触れたり温泉でリラックスしたりする時間である。しかし、多くの人がテーマパークや買い物といった刺激の方へ向かい、「楽しいことも疲れますから、もっと疲れる」と負のスパイラルに陥っていると語った。
他にも、「小休止が取れない」「働いても生活が楽にならない」「人の意見を気にしすぎる」「他の人に理解してもらえない」といった現代ならではの問題を列挙。SNSの普及で水知らずの人から否定される機会が増えたことで、「自己肯定感も下がっちゃう」事態が日常的に起きていると警鐘を鳴らした。
こうした事態を防ぐための対処法として、Ryotaは「アナログ的な暮らし」の重要性を説く。意図的に庭の草むしりなどの手作業を残したり、夜間のコンビニ外出やスマホ利用を制限したりすることで、強制的に仕事やデジタル機器から離れる環境を作ることが有効だという。便利すぎる現代社会において、あえて不便を取り入れテクノロジーに依存しないことが、心身の健康を保つ鍵となるようだ。
Ryotaは現代の日本で「とにかく休みたい」と無気力になっている人が急増していると指摘し、その理由の一つとして「緊張する時間が長い」ことを挙げた。仕事やスマホ操作によって交感神経が優位な状態が長く続くと、回復する時間が奪われ、脳疲労状態に陥ってしまうという。
また、「リラクゼーションの我慢」も原因だと分析する。人は疲れているときほど強い刺激を求めてしまいがちだが、本来必要なのは自然に触れたり温泉でリラックスしたりする時間である。しかし、多くの人がテーマパークや買い物といった刺激の方へ向かい、「楽しいことも疲れますから、もっと疲れる」と負のスパイラルに陥っていると語った。
他にも、「小休止が取れない」「働いても生活が楽にならない」「人の意見を気にしすぎる」「他の人に理解してもらえない」といった現代ならではの問題を列挙。SNSの普及で水知らずの人から否定される機会が増えたことで、「自己肯定感も下がっちゃう」事態が日常的に起きていると警鐘を鳴らした。
こうした事態を防ぐための対処法として、Ryotaは「アナログ的な暮らし」の重要性を説く。意図的に庭の草むしりなどの手作業を残したり、夜間のコンビニ外出やスマホ利用を制限したりすることで、強制的に仕事やデジタル機器から離れる環境を作ることが有効だという。便利すぎる現代社会において、あえて不便を取り入れテクノロジーに依存しないことが、心身の健康を保つ鍵となるようだ。
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。