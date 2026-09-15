夏帆が結婚 お相手は甫木元空【コメント全文】
俳優の夏帆が15日、自身の公式サイトにて日本の映画監督、音楽家、小説家の甫木元空と結婚したことを発表した。
【写真】夏帆がかわいい！ 撮り下ろしインタビューカット
夏帆は直筆の署名とともに、メッセージを公開。「この度、わたくし夏帆は甫木元空さんと結婚する運びとなりました。これまでの道のりで出会い、関わってくださった皆様に深く感謝申し上げます」と報告している。
【夏帆コメント全文】
皆様へ
この度、わたくし夏帆は甫木元空さんと結婚する運びとなりました。これまでの道のりで出会い、関わってくださった皆様に深く感謝申し上げます。
これからは家族としてお互いの健康を第一に考え、一つ一つのご縁を大切にしながら、より一層創作活動に励んでまいります。
皆様には温かく見守っていただけますよう、今後ともよろしくお願い申し上げます。
夏帆
【夏帆・プロフィール】
1991年6月30日生まれの35歳。日本の女優、ファッションモデル。10代よりティーン向けファッション雑誌『ピチレモン』などでモデルを務める。2004年から3年間務めた「三井のリハウス」11代目リハウスガールに選ばれ、注目を集める。女優としても活躍の場を広げ、主演映画『天然コケッコー』では、日本アカデミー賞や報知映画賞をはじめ多数の新人賞を受賞すると以後多くの主演やヒロインを務めるようになる。最近では、蒼井優主演ドラマ『Tシャツが乾くまで』（TBS系）に出演していた。
引用：夏帆公式サイト
【写真】夏帆がかわいい！ 撮り下ろしインタビューカット
夏帆は直筆の署名とともに、メッセージを公開。「この度、わたくし夏帆は甫木元空さんと結婚する運びとなりました。これまでの道のりで出会い、関わってくださった皆様に深く感謝申し上げます」と報告している。
【夏帆コメント全文】
皆様へ
この度、わたくし夏帆は甫木元空さんと結婚する運びとなりました。これまでの道のりで出会い、関わってくださった皆様に深く感謝申し上げます。
皆様には温かく見守っていただけますよう、今後ともよろしくお願い申し上げます。
夏帆
【夏帆・プロフィール】
1991年6月30日生まれの35歳。日本の女優、ファッションモデル。10代よりティーン向けファッション雑誌『ピチレモン』などでモデルを務める。2004年から3年間務めた「三井のリハウス」11代目リハウスガールに選ばれ、注目を集める。女優としても活躍の場を広げ、主演映画『天然コケッコー』では、日本アカデミー賞や報知映画賞をはじめ多数の新人賞を受賞すると以後多くの主演やヒロインを務めるようになる。最近では、蒼井優主演ドラマ『Tシャツが乾くまで』（TBS系）に出演していた。
引用：夏帆公式サイト