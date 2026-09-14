『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「243人乗せたフェリー沈没 救助続く 去年6月まで日本で運航」についてお伝えします。

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インドネシア・ジャワ海。海に見える赤い塊は、本来海中にあるはずの船底です。地元当局によりますと13日、ジャワ島を出港したフェリーが沈没しました。

フェリーに乗っていたのは乗客乗員合わせて243人。これまでに100人あまりが救助されましたが6人が死亡。およそ130人の行方がわかっていません。

救助された人

「船が傾くと人々はパニックになりデッキへと駆け上がった。そして船は転覆し逆さまになった。」

フェリーはカリマンタン島南部の都市に向かっていましたが、通信が途絶える直前、船長が悪天候に見舞われていると報告していたといいます。

また、現地メディアによりますと沈没したフェリーは1987年に日本で建造された船で、「フェリーくるしま」として去年6月まで日本国内で運航。今年7月からインドネシアで運航を開始したばかりだったということです。