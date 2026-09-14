USJ、1日1組限定“超VIPツアー”復活 94万9800円～【チケット販売期間・価格】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は14日、冬のシーズナル・イベント『ユニバーサル・ホリデー・ワンダーズ ～Discover U!!!～』を11月13日から2027年1月17日まで開催すると発表した。冬を楽しむための各種チケットも展開する。
【写真】子どもが無料!?USJ、パーク初の施策の画像
1日1組限定のパークを贅沢に楽しみつくす超VIPなツアーが復活する。最高峰のラグジュアリー体験「VIPエクスペリエンス」が登場。専任ガイドがゲストの要望に合わせてプライベート・ツアーをカスタマイズし、人気レストランでの特別な食事や、人気アトラクションの貸し切り搭乗、スペシャルなグリーティングなど、細部まで行き届いた特別なサービスを提供する。
一年の締めくくりとなる冬、パークではメニュー数もエリアもパーク史上最大規模にスケールアップする『ユニバーサル・フード・フェスティバル』をはじめ、降り注ぐ雪と心温まる物語で胸が熱くなる『ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～』を企画。また『ジョイ・オブ・ライツ』が9年ぶりに復活する。
さらに、今年はスヌーピーやエルモたちが、ホリデーフードを楽しめる対象エリアにサプライズで登場するスペシャル・グリーティングを開催する。ホリデーフードを楽しみながら、かわいいホリデー衣装のパークの仲間たちとの出会いに、家族みんなの笑顔があふれ、家族の距離が“もっと、ギュッと”近づく特別な食体験を届ける。開催レストランは後日発表。
■チケット概要
・【1日1組限定】『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー ～ 最上級ラグジュアリー・プラン ～』
販売期間：2026年9月24日（木）～
対象期間：2026年11月25日（火）～2027年1月11日（月）
※一部除外日有
価格：94万9800円（税込）～
販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式WEBサイト
・『ライト・アップ・ザ・ナイト/ジョイ・オブ・ライツ』特別鑑賞エリア入場券情報＞
販売期間：2026年9月24日（木）～2027年1月11日（月）
対象期間：2026年11月25日（水）～2027年1月11日（月）
価格：1700円（税込）～
販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 WEBサイト、ローソンチケット（WEBサイト）
・【25周年スペシャル】ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー ～スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM) 「ウインター・バージョン」～
販売期間：2026年9月24日（木）～
対象期間：2026年11月25日（水）～2027年1月11日（月）
価格：2万9000円（税込）～
販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式WEBサイト
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6082110
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【写真】子どもが無料!?USJ、パーク初の施策の画像
1日1組限定のパークを贅沢に楽しみつくす超VIPなツアーが復活する。最高峰のラグジュアリー体験「VIPエクスペリエンス」が登場。専任ガイドがゲストの要望に合わせてプライベート・ツアーをカスタマイズし、人気レストランでの特別な食事や、人気アトラクションの貸し切り搭乗、スペシャルなグリーティングなど、細部まで行き届いた特別なサービスを提供する。
さらに、今年はスヌーピーやエルモたちが、ホリデーフードを楽しめる対象エリアにサプライズで登場するスペシャル・グリーティングを開催する。ホリデーフードを楽しみながら、かわいいホリデー衣装のパークの仲間たちとの出会いに、家族みんなの笑顔があふれ、家族の距離が“もっと、ギュッと”近づく特別な食体験を届ける。開催レストランは後日発表。
■チケット概要
・【1日1組限定】『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー ～ 最上級ラグジュアリー・プラン ～』
販売期間：2026年9月24日（木）～
対象期間：2026年11月25日（火）～2027年1月11日（月）
※一部除外日有
価格：94万9800円（税込）～
販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式WEBサイト
・『ライト・アップ・ザ・ナイト/ジョイ・オブ・ライツ』特別鑑賞エリア入場券情報＞
販売期間：2026年9月24日（木）～2027年1月11日（月）
対象期間：2026年11月25日（水）～2027年1月11日（月）
価格：1700円（税込）～
販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 WEBサイト、ローソンチケット（WEBサイト）
・【25周年スペシャル】ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー ～スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM) 「ウインター・バージョン」～
販売期間：2026年9月24日（木）～
対象期間：2026年11月25日（水）～2027年1月11日（月）
価格：2万9000円（税込）～
販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式WEBサイト
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6082110
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.