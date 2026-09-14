『ポケモン』全1025匹をTシャツ化でネット衝撃「お金が足りん…！」
『ポケットモンスター』30周年を記念したコレクション「Pokémon 30th Anniversary 1025 T-shirt Collection presented by ZOZOTOWN」が、9月18日（金）より、ZOZOTOWNで受注販売されることが決定した。これまでに発見されたポケモン1025匹を一部のすがたちがいのポケモンも含め、Tシャツとして展開し、ネット上では驚きの声があがっている。
【写真】初代御三家やオタチなども！公開された『ポケモン』Tシャツのデザイン
“1025の「好き」を着る。”をテーマにしたコレクションは、これまでに発見されたポケモン1025匹を一部のすがたちがいのポケモンも含め、Tシャツとして展開。価格は3960円で、デザインには、ポケモン30周年を記念して制作されたロゴを使用しており、うちピカチュウのロゴは「30」をブラックカラーにアレンジしたZOZOTOWNデザインとなっている。
サイズは、キッズの100～160cmとS～XXXLの全13サイズで展開。思い出のポケモンからお気に入りのポケモンまで、子供も大人も一人ひとりの“特別な一匹”を選べる豊富なラインナップとなった。
さらに、Tシャツ1点の購入につき、ZOZOTOWNデザインのピカチュウロゴステッカーが付属。Tシャツは1点ずつオリジナルBOXに入れてお届けされる。
まさかのポケモン全種類のTシャツ化にネット上では「ここまで来ると凄いは超えた。正気の沙汰ではない」「えっ！？1025匹のロゴのTシャツ！？すごすぎない！？しかも受注生産ありがたすぎる」「なんと！！全てのポケモンの30周年ロゴＴシャツが受注販売してくれるらしい！！ヌメラちゃんは当然として、ヘイラッシャ・ホウオウ・グライオン…あかん、お金が足りん…！」などと話題になっている。
【写真】初代御三家やオタチなども！公開された『ポケモン』Tシャツのデザイン
“1025の「好き」を着る。”をテーマにしたコレクションは、これまでに発見されたポケモン1025匹を一部のすがたちがいのポケモンも含め、Tシャツとして展開。価格は3960円で、デザインには、ポケモン30周年を記念して制作されたロゴを使用しており、うちピカチュウのロゴは「30」をブラックカラーにアレンジしたZOZOTOWNデザインとなっている。
さらに、Tシャツ1点の購入につき、ZOZOTOWNデザインのピカチュウロゴステッカーが付属。Tシャツは1点ずつオリジナルBOXに入れてお届けされる。
まさかのポケモン全種類のTシャツ化にネット上では「ここまで来ると凄いは超えた。正気の沙汰ではない」「えっ！？1025匹のロゴのTシャツ！？すごすぎない！？しかも受注生産ありがたすぎる」「なんと！！全てのポケモンの30周年ロゴＴシャツが受注販売してくれるらしい！！ヌメラちゃんは当然として、ヘイラッシャ・ホウオウ・グライオン…あかん、お金が足りん…！」などと話題になっている。
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