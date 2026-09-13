空気階段・水川かたまり、愛犬宛てに進研ゼミから“勧誘”届く「契約しようかなって（笑）」綾瀬はるか「不思議です」
【モデルプレス＝2026/09/13】女優の綾瀬はるかとお笑いコンビ・空気階段の水川かたまりが9月13日、都内で開催された映画『ファーストボイス』（10月2日公開） 完成披露試写会イベントに出席。
【写真】綾瀬はるか、バブル彷彿させる昭和スタイル
本作は、お金にならない案件ばかり引き受けてしまうお人好し弁護士・朝日道子（綾瀬はるか）が、会社と上司を相手に提訴をしたいと相談に訪れた女性と出会い、社会の理不尽に立ち向かっていく痛快リーガルエンターテインメント。この日はファーストサマーウイカ 、松本穂香、工藤阿須加、木村多江、前田哲監督も出席していた。
この日は、それぞれがファーストボイス宣言（未来のために打ち破りたい壁を明かす）を行う一幕があった。綾瀬は「いつか使うかもの壁」と言い「いつか使うかもって思うと、手放せなくて。（工藤さんと）似てますね。似てます似てます。ほぼ一緒ですね（笑）。ある程度まで行くと、必ず残っている軍団があって。いつか使うかも軍団の壁が、なかなか超えられないですね（笑）」とコメント。使うもの軍団は洋服などなのかと質問されると「昔から使っていて、すごく気に入っている。でも、もう昔のものだからあんまり着ていない、ときめきもないんだけれども、思い入れもあるみたいな。またいつか着るかもみたいなものとか、そういうものですね」と笑顔で明かしていた。
同じ質問に水川は「進研ゼミの壁と書かせていただいたんですけれども、私はそら豆という名前の犬を飼っているんですけれども、半年ほど前から、本当にどういうことなのか全く分からないんですけど、進研ゼミの小学講座から、水川そら豆様宛に勧誘の冊子が届くんですよ。毎月。本当になぜなのか全く分からないんですけど、それがすごく可愛くてですね、犬史上初、進研ゼミを契約しようかなって（笑）。壁を乗り越えてみようかなって」と愛犬に進研ゼミの勧誘が届き続けていることを明かして「ちょうど7歳になったんで、小学1年生の年齢なんですよ。なぜかベネッセさんから毎月届くんで」とコメントした。
一同のファーストボイス宣言の中で気になるものを聞かれた綾瀬は「どれも素敵だなと思ったんですけど、かたまりさんのお話で言いますと、そら豆君を息子さんだと思われているっていうことですよね？どこかで知られたってこと？不思議ですね」と興味津々な様子。水川は「犬関係のインタビューとかで、6歳ですとか7歳ですっていうのは言っているんですけど…勘違いされたのかもしれないです。でも非常に可愛いので、これからも毎月送ってほしいです」と語って会場を沸かせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】綾瀬はるか、バブル彷彿させる昭和スタイル
◆綾瀬はるか主演、映画「ファーストボイス」
本作は、お金にならない案件ばかり引き受けてしまうお人好し弁護士・朝日道子（綾瀬はるか）が、会社と上司を相手に提訴をしたいと相談に訪れた女性と出会い、社会の理不尽に立ち向かっていく痛快リーガルエンターテインメント。この日はファーストサマーウイカ 、松本穂香、工藤阿須加、木村多江、前田哲監督も出席していた。
◆水川かたまり、愛犬宛に謎の勧誘
この日は、それぞれがファーストボイス宣言（未来のために打ち破りたい壁を明かす）を行う一幕があった。綾瀬は「いつか使うかもの壁」と言い「いつか使うかもって思うと、手放せなくて。（工藤さんと）似てますね。似てます似てます。ほぼ一緒ですね（笑）。ある程度まで行くと、必ず残っている軍団があって。いつか使うかも軍団の壁が、なかなか超えられないですね（笑）」とコメント。使うもの軍団は洋服などなのかと質問されると「昔から使っていて、すごく気に入っている。でも、もう昔のものだからあんまり着ていない、ときめきもないんだけれども、思い入れもあるみたいな。またいつか着るかもみたいなものとか、そういうものですね」と笑顔で明かしていた。
同じ質問に水川は「進研ゼミの壁と書かせていただいたんですけれども、私はそら豆という名前の犬を飼っているんですけれども、半年ほど前から、本当にどういうことなのか全く分からないんですけど、進研ゼミの小学講座から、水川そら豆様宛に勧誘の冊子が届くんですよ。毎月。本当になぜなのか全く分からないんですけど、それがすごく可愛くてですね、犬史上初、進研ゼミを契約しようかなって（笑）。壁を乗り越えてみようかなって」と愛犬に進研ゼミの勧誘が届き続けていることを明かして「ちょうど7歳になったんで、小学1年生の年齢なんですよ。なぜかベネッセさんから毎月届くんで」とコメントした。
一同のファーストボイス宣言の中で気になるものを聞かれた綾瀬は「どれも素敵だなと思ったんですけど、かたまりさんのお話で言いますと、そら豆君を息子さんだと思われているっていうことですよね？どこかで知られたってこと？不思議ですね」と興味津々な様子。水川は「犬関係のインタビューとかで、6歳ですとか7歳ですっていうのは言っているんですけど…勘違いされたのかもしれないです。でも非常に可愛いので、これからも毎月送ってほしいです」と語って会場を沸かせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】