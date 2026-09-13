『VIVANT』チンギスの“始まり”を描くサイドストーリー9.20配信！ 正名僕蔵＆松井玲奈も出演
現在放送中の日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）のサイドストーリー『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』が、9月20日よりU-NEXTにて独占配信されることが決定。あわせてメインビジュアルが解禁され、正名僕蔵と松井玲奈の出演も発表された。
【写真】孤児院の校長アクラム役に正名僕蔵、先生ナイラ役に松井玲奈が決定
『VIVANT』第1シーズン前半では、爆破事件の容疑者として乃木（堺雅人）らを徹底的に追い詰める姿が強く印象に残る“バルカ共和国”の警察官チンギス。後半では公安の野崎（阿部寛）と共闘し、よき協力者としての関係を築いた。現在放送中の第2シーズンでは、野崎から受け取ったメッセージを乃木に伝え、そこから野崎の潜入作戦が判明するという重要な役割を担っている。
そんなチンギスだが、第1シーズン第10話では、テントのリーダーで乃木の父でもあるノゴーン・ベキ（役所広司）が作った孤児院で育ったことを明らかにしており、その関係性に視聴者から驚きの声が上がっていた。
完全オリジナルストーリーで描かれる本作は、すでに全話配信中のドラム編と同じく、『VIVANT』の“始まり”の物語と銘打っている。第1シーズンでは謎に包まれていたベキとの出会いや、警察官を志したきっかけなど、チンギスの壮絶な過去に迫る。
あわせて、メインビジュアルが解禁。作中に登場するチンギスと妹のアヌ、孤児院で出会い、のちにバルカ警察でも仲間となるムフンバトとボロルマーの4人が、美しい夜空のもと、ランプの明かりを頼りに暗い砂漠の中を歩く姿が印象的なデザインとなっている。何かを目指して歩みを進めているようにも見えるが、彼らの向かう先はどんな場所なのか。
さらに、チンギスが保護された孤児院の校長アクラム役に正名僕蔵、孤児院の先生ナイラ役に松井玲奈が決定した。
正名は、一度見たら忘れられない独特の怪演と、クスッと笑わせるコメディセンスを兼ね備えた名バイプレイヤー。『SPEC～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～』『特上カバチ‼』『Heaven？～ご苦楽レストラン～』をはじめ、現在放送中の火曜ドラマ『君の好きは無敵』など、数多くのTBSドラマに出演し、その演技力で視聴者を魅了している。
松井は、癖のある役から繊細な役まで幅広くこなし、NHK連続テレビ小説『おむすび』をはじめ、数々のドラマに出演。舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ではハーマイオニー・グレンジャー役に抜擢され、話題となった。本作は『プロミス・シンデレラ』以来、5年ぶりのTBSドラマ出演となる。
二人はテントが作った孤児院に勤め、身寄りのない子どもたちへ優しく接する姿が印象的。そこにチンギスがやってきて…。個性的な二人の演技にも注目だ。
ドラマ『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』は、U-NEXTにて9月20日より独占配信（全4話）。
※正名僕蔵、松井玲奈ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■アクラム役：正名僕蔵
『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』に参加させていただきました。こちらでは、あのド迫力のチンギスの幼少期が描かれます。もし私が100人で束になって飛び掛かってもまったく勝てる気がしない、あのチンギスの子供時代。彼にも子供時代があるんですね。そりゃそうです。その幼少期のチンギスを演じた大矢くん、とても可愛かった。ムフンバトを演じた龍司くんも、ボロルマーを演じた峰岸くんも可愛かった。みな一生懸命、物語と格闘していて、その姿がとても可愛かったです。乞うご期待。
■ナイラ役：松井玲奈
チンギスの過去を紐解く物語の中で、彼が辿り着いた孤児院の先生・ナイラを演じさせていただきました。
優しさと厳しさを兼ね備えた彼女を演じる時間は刺激的でしたが、休憩になるとお菓子を持ってお話をしに来てくれる子供たちと過ごしていると、本当の先生になった感覚になり楽しく現場にいることができました。
小さな違和感の点が繋がる時、物語の全体像が見えてくる、そんな『VIVANT』シリーズのゾクゾク感をこの作品でもぜひお楽しみください。
■プロデューサー：飯田和孝
まずは、『VIVANT』第2シーズンをご覧いただいている皆様、前半戦を熱くご視聴いただきありがとうございます。1年以上をかけ、スタッフ、キャスト全員で作り上げた『VIVANT』の世界はいかがでしょうか？ 楽しんでいただけていれば嬉しいです。
さて、7月に配信しました『VIVANT THE ORIGIN STORY』の新作をお届けできることになりました。今回は、ドラムと並ぶ『VIVANT』のキーキャラクターであるチンギス。超優秀な警察官として登場する彼が、どのようにして警察官になったのか、そのきっかけとなるベキの孤児院時代を中心に描く物語になっています。ということは当然、あの方たちも出演します！
乃木たちを荒々しく追い詰める気性の荒さ、看護師のイリアに見せた優しさ、野崎に対して見せた信頼、弱き者を守ろうとする正義感、多面性が魅力のチンギスの起源をお楽しみ下さい。
また、2クールにわたってお届けする『VIVANT』第2シーズン後半戦につながる伏線も、埋め込んでおります。チンギス大活躍の後半戦を前に、ぜひご覧いただければ嬉しいです！
【写真】孤児院の校長アクラム役に正名僕蔵、先生ナイラ役に松井玲奈が決定
『VIVANT』第1シーズン前半では、爆破事件の容疑者として乃木（堺雅人）らを徹底的に追い詰める姿が強く印象に残る“バルカ共和国”の警察官チンギス。後半では公安の野崎（阿部寛）と共闘し、よき協力者としての関係を築いた。現在放送中の第2シーズンでは、野崎から受け取ったメッセージを乃木に伝え、そこから野崎の潜入作戦が判明するという重要な役割を担っている。
完全オリジナルストーリーで描かれる本作は、すでに全話配信中のドラム編と同じく、『VIVANT』の“始まり”の物語と銘打っている。第1シーズンでは謎に包まれていたベキとの出会いや、警察官を志したきっかけなど、チンギスの壮絶な過去に迫る。
あわせて、メインビジュアルが解禁。作中に登場するチンギスと妹のアヌ、孤児院で出会い、のちにバルカ警察でも仲間となるムフンバトとボロルマーの4人が、美しい夜空のもと、ランプの明かりを頼りに暗い砂漠の中を歩く姿が印象的なデザインとなっている。何かを目指して歩みを進めているようにも見えるが、彼らの向かう先はどんな場所なのか。
さらに、チンギスが保護された孤児院の校長アクラム役に正名僕蔵、孤児院の先生ナイラ役に松井玲奈が決定した。
正名は、一度見たら忘れられない独特の怪演と、クスッと笑わせるコメディセンスを兼ね備えた名バイプレイヤー。『SPEC～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～』『特上カバチ‼』『Heaven？～ご苦楽レストラン～』をはじめ、現在放送中の火曜ドラマ『君の好きは無敵』など、数多くのTBSドラマに出演し、その演技力で視聴者を魅了している。
松井は、癖のある役から繊細な役まで幅広くこなし、NHK連続テレビ小説『おむすび』をはじめ、数々のドラマに出演。舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ではハーマイオニー・グレンジャー役に抜擢され、話題となった。本作は『プロミス・シンデレラ』以来、5年ぶりのTBSドラマ出演となる。
二人はテントが作った孤児院に勤め、身寄りのない子どもたちへ優しく接する姿が印象的。そこにチンギスがやってきて…。個性的な二人の演技にも注目だ。
ドラマ『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』は、U-NEXTにて9月20日より独占配信（全4話）。
※正名僕蔵、松井玲奈ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■アクラム役：正名僕蔵
『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』に参加させていただきました。こちらでは、あのド迫力のチンギスの幼少期が描かれます。もし私が100人で束になって飛び掛かってもまったく勝てる気がしない、あのチンギスの子供時代。彼にも子供時代があるんですね。そりゃそうです。その幼少期のチンギスを演じた大矢くん、とても可愛かった。ムフンバトを演じた龍司くんも、ボロルマーを演じた峰岸くんも可愛かった。みな一生懸命、物語と格闘していて、その姿がとても可愛かったです。乞うご期待。
■ナイラ役：松井玲奈
チンギスの過去を紐解く物語の中で、彼が辿り着いた孤児院の先生・ナイラを演じさせていただきました。
優しさと厳しさを兼ね備えた彼女を演じる時間は刺激的でしたが、休憩になるとお菓子を持ってお話をしに来てくれる子供たちと過ごしていると、本当の先生になった感覚になり楽しく現場にいることができました。
小さな違和感の点が繋がる時、物語の全体像が見えてくる、そんな『VIVANT』シリーズのゾクゾク感をこの作品でもぜひお楽しみください。
■プロデューサー：飯田和孝
まずは、『VIVANT』第2シーズンをご覧いただいている皆様、前半戦を熱くご視聴いただきありがとうございます。1年以上をかけ、スタッフ、キャスト全員で作り上げた『VIVANT』の世界はいかがでしょうか？ 楽しんでいただけていれば嬉しいです。
さて、7月に配信しました『VIVANT THE ORIGIN STORY』の新作をお届けできることになりました。今回は、ドラムと並ぶ『VIVANT』のキーキャラクターであるチンギス。超優秀な警察官として登場する彼が、どのようにして警察官になったのか、そのきっかけとなるベキの孤児院時代を中心に描く物語になっています。ということは当然、あの方たちも出演します！
乃木たちを荒々しく追い詰める気性の荒さ、看護師のイリアに見せた優しさ、野崎に対して見せた信頼、弱き者を守ろうとする正義感、多面性が魅力のチンギスの起源をお楽しみ下さい。
また、2クールにわたってお届けする『VIVANT』第2シーズン後半戦につながる伏線も、埋め込んでおります。チンギス大活躍の後半戦を前に、ぜひご覧いただければ嬉しいです！