『ラヴ上等』出演の美女、『NARUTO』我愛羅メイクに反響
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン1に出演して注目を浴びた“きぃーちゃん”こと鈴木綺麗が12日、自身のInstagramを更新。『NARUTO -ナルト-』の人気キャラをメイクで再現すると、ファンから反響が寄せられている。
【写真】『ラヴ上等』きぃーちゃんが「スタイル抜群」 ヘアカラー前のショットも
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合った。
同作をきっかけに注目された彼女が「私ってジト目気味だから我愛羅顔頑張ったらいけた」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、額に“愛”の字を添えて『NARUTO -ナルト-』の人気キャラクター「我愛羅」をメイクで再現した彼女の姿が収められている。投稿の中で鈴木は「我愛羅沢山リクエストありがとう 初めて眉つぶしした笑」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「美しい」「最高」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
引用：「鈴木綺麗（きぃーちゃん）」Instagram（＠kyiiripu.friedegg）
【写真】『ラヴ上等』きぃーちゃんが「スタイル抜群」 ヘアカラー前のショットも
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合った。
彼女の投稿にファンからは「美しい」「最高」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
引用：「鈴木綺麗（きぃーちゃん）」Instagram（＠kyiiripu.friedegg）