〈「選手として見てほしかった」ハンカチ王子・斎藤佑樹が明かす“あの夏”の戸惑い〉から続く

「できすぎた幕切れと、よく言われました」

【貴重写真】あの頃、まだ若かった…高校時代のハンカチ王子とマー君の2ショットなどをじっくり見る

2006年夏、甲子園決勝は37年ぶりの引き分け再試合となった。田中将大を擁する夏3連覇を目指した駒大苫小牧と、エース斎藤佑樹が連投を続けた早稲田実業との熱戦は、早実1点リードで9回を迎えた。

2アウトになり、斎藤が迎えたのは田中。世代を代表する2人の対決に世間は湧きたったが、斎藤自身は極めて冷静だったという。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の新著『ハンカチ王子と呼ばれて 斎藤佑樹 54勝の記憶』（カンゼン）から一部抜粋してお届けする。



夏の甲子園決勝、それもクライマックスで相まみえた斎藤佑樹（右）と田中将大（左） ©文藝春秋

◆◆◆

マー君に「特別な意識はなかった」

9回が始まる時、駒大苫小牧の攻撃が2番からだったので、僕のなかでは2番、3番を抑えて、ツーアウトで4番の本間くんを迎えて、彼で試合を終わらせる流れをイメージしていました。最後の夏は（前年秋の）明治神宮大会でホームランを打たれて負けた本間くんと対戦して、そこで三振に打ちとって早実が優勝を決める、というのが僕の描いたストーリーだったんです。

ところが2番、3番に打たれて、目論みが外れちゃった（笑）。4番の本間くん、5番の岡川（直樹）くんを打ちとって、ツーアウト。ここで迎えた6番バッターが、田中くんです。きっと世の中的にはそれを望んでいたのかなと。でも、僕のなかでは駒苫打線を抑えるカギは4番の本間くんで、僕にとっての宿敵は彼だと、ずっと思っていました。

試合が終わってから「できすぎた幕切れだった」とよく言われました。のちに“マー君”と“佑ちゃん”と呼ばれる僕らが、再試合の9回ツーアウトで対戦する……もちろん、その意味は僕にもわかります（笑）。ただ当時は、ツーアウトで田中くん、という特別な意識は本当にありませんでした。その理由は2つあります。

まずひとつは、早実のピッチャーとして意識すべき駒大苫小牧のバッターはあくまで4番の本間くんだったということ。本間くんをいかに抑えるかというのが試合に勝つためのカギだと思っていましたから、バッターとしての田中くんは9人のなかのひとりという意識しか持っていなかったんです。

あの夏、田中と斎藤には「明確な違い」があった

もうひとつは、それでもピッチャーとしての田中くんには、僕のなかに複雑な感情があって、それが「彼は特別じゃない」と思わせていたのかもしれません。そもそも2年秋の明治神宮大会で彼のピッチングを初めて見た時から、これは次元の違うピッチャーだと思っていました。だからピッチャーとしての田中くんに対するリスペクトの気持ちはずっと持っていて、投げるボールに関してはとても敵わないと思っていたのも事実です。

実際、彼は僕ができないことをいくつもできてしまうピッチャーでした。夏の甲子園が終わってからの高校JAPANで一緒になった時、知りたいことがいっぱいあって、僕は田中くんを質問攻めにしました。スライダーの握りを教えてもらったり……でも、僕にはそのスライダーを再現するのは無理でした。

ただ、それだけすごいピッチャーだとわかっていながら、あの夏の決勝に関して言えば、僕は田中くんに負けていないと思っていたところもありました。僕は2試合とも先発しましたが、田中くんは2試合ともリリーフです。

もちろん駒苫の香田誉士史監督の考えがあったんだと思いますが、僕としては背番号1同士、先発で投げ合いたかった。だからその時点で、僕の相手は田中くんじゃない、駒苫というチームだという意識が強まっていたんだと思います。投げるボールでは敵わないけど、エースとしては負けていない……そんな感じでしょうか。

決勝再試合、9回ツーアウトで、バッターは田中くん。その初球は、スライダーが少し高く入ってしまいます。それを田中くんが思い切って振ってきて、ファウル。2球目、今度はスライダーが低めのストライクからボールゾーンへ落ちて、またも振ってきて空振り。これでツーストライクと追い込みました。

3球目はスライダーがやや内側に低くいって、ファウル。田中くんはとにかく積極的に振ってきます。そして4球目、僕はストレートを投げました。球速は147キロです。延長15回を含んだ4連投で、すべてひとりで投げてきて、この夏の945球目……そのストレートのスピード表示が147キロだったことで、甲子園はどよめきました。

優勝シーンは、「平成の怪物」を参考にした

ただ、僕にとってあの147キロは投げられて当然の1球でした。正直、もっと出ているんじゃないかと思ったほどです。そのくらい、ピッチャーとして研ぎ澄まされた感覚がありました。

ワンボール、ツーストライクとなっての5球目、白川英聖のサインはストレートでした。でも僕は首を振った。真っすぐで決めたい気持ちはありましたが、スライダーのほうが打ちとれると思ったんです。そうしたらアウトローを狙ったスライダーが高く抜けて、インハイへ甘く入りました。そのボールを田中くんがマン振りして、これもファウルです。

その直後、白川がマウンドへ飛んできました。「力入ってるよ、力抜いて、丁寧に」って。あの時の白川、よく勝ち急がずにマウンドへ来てくれたと思います。ボールを丁寧にこねて、帽子をかぶり直して、ロージンを手にとって、落ち着いてから仕切り直します。続く6球目、またもスライダーが真ん中付近へいってしまいましたが、これも田中くんが当ててきて、三塁線へファウル。

そして7球目、サインはストレート。今度は僕も頷きました。アウトコースに144キロ、田中くんが振ってきて……この時、バットにかすっていたんじゃないかと思います。それを白川が捕って、三振、試合終了。

ついに夏の甲子園、優勝です。

優勝の瞬間、僕はクルッと回ったんですが、あの時、センター方向に向かってガッツポーズしたのは松坂大輔さんのイメージでした。でも、じつは「もしアウトカウントを間違えてガッツポーズしていたら恥ずかしいじゃん」と思っていたんですけどね（笑）。松坂さんの時にはあっという間にみんなが集まってきた印象があったのに、「あれっ、まだ来ないぞ」って。

〈「ものすごくストレスでした」「ここまでするんだ、と…」ハンカチ王子・斎藤佑樹を“甲子園優勝後”に襲った、マスコミ取材の恐怖〉へ続く

（石田 雄太／Webオリジナル（外部転載））