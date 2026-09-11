秋篠宮妃紀子さまは、11日、還暦を迎えられました。

紀子さまは、60歳の誕生日に際し、宮内記者会からの質問に文書で回答されました。

還暦にあたっては「今というときを大切にし、これからも学びつつ、つながりを紡いでいくこと、また新たなことにも取り組むことができましたら」と抱負をつづり、「これからの世の中を担っていく、若い人たちの活躍にエールを送ることにも努めていきたい、という思いを強く持つようになりました」と今の心情を記されました。

また親子での公的な活動では、佳子さまや悠仁さまの意見を聞き、学ぶことや教えられることもあると明かし、佳子さまと悠仁さまがお二人での活動に臨む前によく話し合っている様子を「心強く思いながら、見守っています」とつづられました。

二十歳になった悠仁さまについては「赤坂に戻ってきたときには、生き生きとした表情でつくばでの様子を話してくれる」とした上で、周囲に支えられ経験を重ねていることに感謝を記されました。

一方、皇室典範の改正については、「事実として受け止めている」とし、「佳子や悠仁には改正されたことを話しました」「子どもたちの幸せを願いながら、見守っていきたい」と述べるにとどめられました。