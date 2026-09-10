カウンセラーが解説「不安解消の7つの具体策」悩みを可視化し心を整える驚きのメカニズム
「ココヨワチャンネル」が「【今すぐできる】おすすめの不安解消法7選／焦る気持ちはこれで落ち着きます！」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、不安な時にすぐ実践できる7つの具体的な対処法を解説。漠然とした不安を可視化し、心理的メカニズムに基づいた確実な行動で心を整える術を提示している。
Ryota氏はまず、不安に囚われている時、人はパニック状態になり思考停止に陥りがちだと指摘。その解決の第一歩として「今できることを紙に書き出す」ことを推奨した。「不安というのは、行動すると収まる」と語り、自身が取れる行動を視覚化して理路整然と対処することで、心が落ち着きを取り戻すと説明している。
続いて、古代から続くストア派の哲学を引用し、「不安が的中した時のことを想定するワーク」を紹介。最悪の事態をシミュレーションし、「不安が的中したところで生活は意外と変わらない」と事前に気づくことで、過度な恐怖心を和らげることができると解説した。さらに、不安を感じている時は脳内にノルアドレナリンが分泌されていると述べ、「運動習慣を増やす」ことの重要性にも言及。20分以上の有酸素運動によって鎮静効果のあるエンドルフィンを分泌させ、脳内状況をリセットする科学的なメカニズムを解説している。
このほかにも、「今日最善を尽くす」「小さな目標を作り達成する」「人と比べずに自分を伸ばす」といった日々の小さな積み重ねが、大きな安心感と自信を生み出すと力説した。そして最後には「自分のことを人に知ってもらう」ことの癒やし効果を挙げ、一人で悩みを抱え込まず、共感してくれる他者に自己開示する大切さを説いた。
得体の知れない不安に怯えるのではなく、具体的な行動や思考の転換によってメンタルは自らコントロールできる。専門家ならではの論理的かつ実践的なこれらの知見は、読者が日々のストレスに立ち向かうための強力な道標となるだろう。
Ryota氏はまず、不安に囚われている時、人はパニック状態になり思考停止に陥りがちだと指摘。その解決の第一歩として「今できることを紙に書き出す」ことを推奨した。「不安というのは、行動すると収まる」と語り、自身が取れる行動を視覚化して理路整然と対処することで、心が落ち着きを取り戻すと説明している。
続いて、古代から続くストア派の哲学を引用し、「不安が的中した時のことを想定するワーク」を紹介。最悪の事態をシミュレーションし、「不安が的中したところで生活は意外と変わらない」と事前に気づくことで、過度な恐怖心を和らげることができると解説した。さらに、不安を感じている時は脳内にノルアドレナリンが分泌されていると述べ、「運動習慣を増やす」ことの重要性にも言及。20分以上の有酸素運動によって鎮静効果のあるエンドルフィンを分泌させ、脳内状況をリセットする科学的なメカニズムを解説している。
このほかにも、「今日最善を尽くす」「小さな目標を作り達成する」「人と比べずに自分を伸ばす」といった日々の小さな積み重ねが、大きな安心感と自信を生み出すと力説した。そして最後には「自分のことを人に知ってもらう」ことの癒やし効果を挙げ、一人で悩みを抱え込まず、共感してくれる他者に自己開示する大切さを説いた。
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。