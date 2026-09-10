郵便物がない日にも、玄関先で番犬をする大型犬に、「ララ～、今日は何もないよ～」と声をかける郵便配達員がいます。ほかの配達員には興奮して吠えることもあるというララちゃんですが、この男性が来たときは穏やかな反応を見せるといいます。飼い主がThreadsに投稿すると1.3万件のいいねが集まり、「ララちゃんも配達員の方も仲良くてかわいすぎる」といった声が寄せられています。



【写真】玄関先で番犬をするララちゃん、郵便物がない日にも声をかけられます

投稿したのは、バーニーズ・マウンテン・ドッグのララちゃん（5歳・女の子）と暮らす「Lara・misaki」さん（@la06ra06）です。投稿に添えられた写真には、黒、白、茶の長い毛をしたララちゃんが、玄関ドアの前に立つ姿が写っています。



ララちゃんに声をかけているのは、郵便局の男性配達員です。飼い主さんによると、配達員の中でララちゃんに声をかけてくれるのはこの男性だけだそうです。郵便物がない日にも「ララ～、今日は何もないよ～」と声をかけていくといいます。



「ほかの配達員の方とは違って、興奮して吠えたりしないので、ララはその方だけには心を開いているんだなと感じました」と飼い主は話します。



ララちゃんは体が大きいため、散歩中に何もしていなくても、すれ違う人にUターンされてしまうことがあるそうです。一方で、近所の人から「ララちゃん！」と声をかけられると、尻尾を振って喜びます。



飼い主は、ララちゃんが相手によって接し方を変えていると感じています。



「この人は怖いから良い子にしていよう、この人は優しいから何をしてもいいや、というように人を選ぶこともあります」



投稿には、次のようなコメントが寄せられました。



「こりゃ声をかけずには通れないなぁ！」



「ララちゃん宛におやつをお届けしたい」



「こりゃ自分が配達業者なら配達なくても寄っちゃうな…」



ララちゃんの番犬ぶりについて、飼い主さんは「家や家族を守ろうとしているように思えます」と話します。家族の誰かが帰ってくるまで玄関先で待ち、帰宅すると、数時間ぶりの再会でも全身で喜びを表すそうです。「フンフン」「ピーピー」と鼻を鳴らしながら飛びつくこともあるといいます。



反響について、飼い主さんは次のように話します。



「たくさんの方に見ていただき、大きな反響にびっくりするとともに、とてもうれしく思います。他にもかわいい写真や動画を見てほしいなと思います」



最後に、投稿を見た人へメッセージを寄せました。



「さまざまな投稿がある中で、ララの投稿に目をとめていただき、ありがとうございます。大型犬は抱っこできませんが、ハグができるので、仕事の疲れも吹っ飛びます。大型犬ならではの魅力を、これからも伝えられたらうれしいです」