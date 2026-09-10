ハンス・ジマー日本を語る ─ 来日公演記念、単独ロングインタビュー

「アイデアが次々と湧いてきて、忙しいんですよ」。数々の有名映画の印象的な楽曲を手がけるドイツの巨匠ハンス・ジマーは、これで3度目となる筆者とのオンラインインタビューに親しげな笑顔で登場した。回線を繋いだのはジマーが楽曲制作を行うスタジオ。深い赤を基調に、ダークウッドの書棚に無数のライブラリが並ぶ。渋みある赤いソファ、暖色の照明。重厚かつクラシカルな書斎風のスタジオに、青いジャケットのジマーはスマホで何かを打ち込んでいる。「今、ちょうど大好きな映画のひとつに取り組んでいるところでね」。

ハンス・ジマー。数々の受賞歴を持つ、現代映画史上最も偉大で、最も変幻自在な映画音楽家。時に自然を感じさせるオリエンタルな風を吹かせることもできれば、電子楽器を用いて宇宙の彼方まで旅立つサウンドも繰り出し、民族音楽にインスパイアされたオーセンティックな音色から、ロックバンドのようなヘヴィネスまでも響かせる。

ジマーは常に、ハリウッドが最もその才能を必要とする音楽家であり続けている。ザック・スナイダー、ジョセフ・コシンスキー、ドゥニ・ヴィルヌーヴ、クリストファー・ノーラン……彼らの名作は、ジマーのスコアがあるからこそ格式を高めている。

そのジマーが2026年9月16日、横浜のぴあアリーナMMにて二度目となる待望の日本公演『Hans Zimmer Live - The Next Level』を開催する。初来日公演となったのは2025年、ジマーにとっても待望の地となった日本での2年連続のステージとなる。

単に有名映画音楽を演奏するだけではない。大勢の演奏者、歌唱隊が変わるがわるステージに登場し、次々とフォーメーションを組み、光と映像の豪華な演出とともに、めくるめく音の大冒険へと会場ごと誘う。光の中に立つ魔法使いめいたギタリスト、長髪を振り乱すスーパーヒーローのようなチェリスト、音色の別世界に誘う妖精のようなフルート奏者、風神雷神のごとく阿吽の呼吸でビートを刻む女性ツイン・ドラマー、都会の会場に遥かアフリカの夕陽を差し込ませるズールー語のソウル歌手、乾いた砂漠の狂気をスピリチュアルに歌い上げるソプラノ歌手、古の息吹で稲穂を揺らすオペラ歌手……。

そして、彼らの演奏を作り上げる張本人でありながら、まるで彼ら一人一人に誘われて、ふらりと遊びに訪れたさすらいの演奏家のように、ピアノやシンセサイザー、エレキギター、アコースティックギターと次々に楽器を取り替えて加わる主役、ハンス・ジマー。世界観が刻々と変わるステージの上、煌びやかなドレスやスーツ姿の楽器隊に混じって、この巨匠はシャツとデニム姿で、自らが時空を超えた案内人になるようにして、自身の名曲の数々を心から楽しそうに繰り出していく。

「私の周りには、世界でも最高レベルのミュージシャンたちがいます」とジマーは言う。「ときどき私は演奏するのをやめて、ただバンドを眺めていることがあります。彼らを見ていると、幸せになるんです」。

たとえば彼のバンドには、世界で最も偉大なギタリストの一人であるガスリー・ゴーヴァンがいる。「ガスリーは、自分のパートをいとも簡単そうに弾くところなんです。音符が1,000個くらいあるようなパートなのに（笑）。その横で、ほかのみんなが必死になって彼についていく。でも、みんなそれが大好きなんです。素晴らしいミュージシャンから挑戦状を突きつけられるというのは、良いことですから」。ゴーヴァンは今回の公演のため、有名な『パイレーツ・オブ・カリビアン』の新アレンジを手がけた。

日本人チェリストのMarikoも、昨年に引き続き出演する。センターパートやソロを務める機会も多いMarikoは、ハンス・ジマーのコンサートにおける準主役的な一人だ。

ジマーにとっては「Marikoなしで家を出るなんて考えられない」というほどの相棒で、互いに全く異なる文化出身であるにもかかわらず、兄妹のような関係なのだと話す。昨年のステージでも圧倒的な存在感を放った彼女が、今年も世界最高峰のバンドと共に日本凱旋を果たす。

ところで昨年、初めて日本の地で演奏したジマーは、我々観客について「とても礼儀正しい」と感じたという。その真意は、「もっと楽しんで！解放して！」という遊び心。世界中で公演を重ねるジマーにとって、「普段はものすごく騒がしいロックンロールの観客に慣れている」ためという。「私たちはステージの上で、子どもみたいに遊んでいるんですよ。音楽を“play”している。だから観客にも、その遊び心を感じてもらいたい」。

コンサートに参加予定の観客に向けて、何か気分を盛り上げるため“予習”を勧めたい楽曲があるなら？ジマーは「難しいな」と少し考えながら、新アレンジも加えたという『パイレーツ・オブ・カリビアン』のほか、『インターステラー』や『インセプション』の「Time」を挙げた。「最近、クリストファー・ノーランとよく話すことがあるから」という思い入れのためだという。ジマーとノーランのコラボレーションは『ダンケルク』（2017）が最後となっているが、彼らは今なお語り合いの場を持ち続けているということでもある。

今回の滞在では早めに到着し、観光の時間を設けるつもりという。「日本は、私たちの未来がどうなり得るのかを示している、とても良い例だと思います」とジマーは、日本の地を魅力的に感じているようだ。「私が訪れたのは大都市でしたし、本当に大勢の人がいる。それなのに、みんながお互いのための空間をきちんと見つけながら暮らしているんですよね。そこには、西洋にはない礼儀正しさがあります。西洋にそれがないのは、文化的には惨事と言っていいくらいです。人間性や他者への共感という意味で、日本は私たちよりずっと先に進んでいると思います」。

9月16日の大規模な来日公演に先駆け、THE RIVERではハンス・ジマーに単独インタビューを敢行。ここでは、その全文をお届けするほか、インタビューの様子を完全収録した動画も掲載する。公演に向けて、巨匠との会話をお楽しみいただきたい。

ハンス・ジマー「Hans Zimmer Live - The Next Level」日本公演 単独インタビュー

──今日はお時間をいただきありがとうございます。とてもお忙しいと思いますが、いかがお過ごしですか？

元気ですよ。すごく忙しくしています。アイデアが次々と湧いてきていて。今ちょうど大好きな映画のひとつに取り組んでいるところなんです。

何かアイデアを思いつくと、もうそれだけをやりたくなってしまうんですよね（笑）。でも大丈夫。ちゃんと集中します。このインタビュー、光栄です。

──今年また日本にいらっしゃいますね。僕は昨年の公演も鑑賞させていただきましたが、本当に素晴らしかったです。人生でも指折りのコンサート体験でした。今でも興奮が残っています。昨年が日本初公演ということになりました。

ええ、そうです。それ以前に日本へ来たことは一度だけあったんですが、プレスツアーで3日間いただけでした。日本で演奏するのは本当に楽しかった。すごく気に入りました。今回は私とガールフレンドで少し早めに行って、いろいろ見て回ろうと思っています。

日本という国も、その文化も本当に美しいし、とても魅力的です。私の心に深く触れる何かがあるんですよ。

Photo：Masanori Naruse

──昨年のステージで、特に心に残っている瞬間はありますか？あるいは、日本の観客から感じたことは？

皆さん、とても礼儀正しいですよね。……ちょっと皮肉を込めて言っています（笑）。私は普段、ものすごく騒がしいロックンロールの観客に慣れているので、「もっと楽しんで！ 解放して！」と思うんです。私たちはステージの上で、子どもみたいに遊んでいるんですよ。音楽を“play”している。だから観客にも、その遊び心を感じてもらいたい。

もちろん、日本の皆さんにもそれができることは知っていますよ。私は昔、イエロー・マジック・オーケストラとも仕事をしていましたから。本当に楽しかった。高橋幸宏さんや皆さん、素晴らしい人たちでした。

──コンサート以外で日本を見て回った体験はいかがでしたか？

日本は、私たちの未来がどうなり得るのかを示している、とても良い例だと思います。私が訪れたのは大都市でしたし、本当に大勢の人がいる。それなのに、みんながお互いのための空間をきちんと見つけながら暮らしているんですよね。

そこには、西洋にはない礼儀正しさがあります。西洋にそれがないのは、文化的には惨事と言っていいくらいです。人間性や他者への共感という意味で、日本は私たちよりずっと先に進んでいると思います。

──前回お話しした際、日本での公演実現までこれほど時間がかかった理由のひとつとして、狙った時期にアリーナを確保することが非常に難しいからと仰っていました。一度日本公演を経験したことで、今回は少し楽になりましたか？

やはり難しいですよ。私たちは設備や機材を積んだトラック20台分くらいの荷物を持って移動しています。それに日本は、とても遠いでしょう。それだけでも大変です。言葉の壁もありますしね。

でも、私たちは全員、日本に行きたかったんです。だから、どんな困難があろうと関係なかった。行く覚悟はできていました。

──今回は一度経験しているぶん、多少は楽になったのでしょうか？

まだわからないですね。実際に着いてみないと（笑）。

──前回のインタビューでもうひとつ、とても印象的だった言葉があります。毎回ステージに立つ前は、飛び込み台の上に立っているような恐怖を感じる、と仰っていました。実際には怖がっているようには全然見えず、すごく楽しそうでしたが（笑）。昨年、日本の観客はちゃんと受け止めてくれましたか？ そして日本公演も2度目となる今回は、少し安心して飛び込めそうですか？ それとも、やはり毎回怖い？

今はちょっと違いますね。今度は頭に銃を突きつけられている感じです（笑）。でも、不安を感じなくなってしまったら駄目だと思うんです。不安があるからアドレナリンが出る。それがなかったら、良いショーはできないと思います。

昔からの友人である歌手のアデルと話していたことがあるんですが、彼女は「ステージに出る前に吐かなかったら、その日は良いショーにならない」って言っていましたよ（笑）。

ステージに立って、2万人なのか8,000人なのか1万人なのか、そのときどきですが、とにかく大勢の人を目の前にする。そこには、もう自分と観客しかいないんです。そして私は、その人たちに語りかけなければいけない。だから、圧倒されることはありますよ。

Photo：Masanori Naruse

──以前、「最大の敵は現状維持だ」とも仰っていました。しかし“Hans Zimmer Live”は、すでに非常に大規模で完成度の高いプロダクションです。今回、それでも「ここは変えなければ」「もっと先へ行ける」「さらに良くできる」と考えた部分はどこですか？

新しいステージをデザインしました。まあ、それによって新たな問題もいろいろ起きましたけどね（笑）。

誰も私に「ノー」と言ってくれる人がいない。それは間違いです。たまには私に「それは無理ですよ」「うまくいかないよ」と言ってくれる人が必要なんです（笑）。

でも、もちろん常にもっと先へ行きたいと思っています。私は毎回のショーから何かを学んでいます。このショーは、私と観客だけで成り立っているわけじゃない。私たち全員で作っているものです。お互いがかなり強く影響し合っていると思います。だから公演中に何が起きたのかを、なるべく覚えておくようにしています。どんなところに観客が反応したか。何に心を動かされたか。何を面白いと思ったか。どこで笑ったか。

ちなみに、私はステージで話すことを何ひとつ事前に用意していません。その場に出ていって、口から出てきたことをそのまま喋る。だから、ときどきちょっと危険なことになります（笑）。でも、それが私なんです。できる限り自然なものにしたいんですよ。

──あなたの音楽はもともと映画のために書かれたものですが、今では何万人もの観客を前に演奏し、その反応を直接体験しています。ライブを経験するようになったことで、映画音楽の作り方にも何か変化はありましたか？

すごく良い質問ですね。

「NO」と答えたくなるんですが、その一方で、今ちょうどドゥニ・ヴィルヌーヴと仕事をしていて、彼も私の音楽が変わったと思っているはずなんです。以前よりオープンになったし、危険なアイデアを試してみる勇気が出た。だって、映画は映画ですから（笑）。大勢の観客を前にして、リアルタイムでステージに立つのとは違う。ライブの観客は生きていますからね。しかも、私に向かって投げられる物を持っている（笑）。

Photo：Masanori Naruse

──今回のショーでは、過去の楽曲にも新しいアレンジを加えていますよね。現在のハンス・ジマーが何十年も前に書いた曲を振り返ると、「今ならこう書くな」と思うことはありますか？

ありますよ。実際、少しだけそういうこともやりました。あちこちに小さな調整を加えています。でも何より大きいのは、私がミュージシャンたちとものすごく密接に仕事をしているということです。たとえば、日本人チェリストのMarikoがいるんですが、私は彼女のことが本当に大好きなんです。私がこれまで書いた中でも最高だと思っている曲のひとつは、彼女と、その周囲を囲む合唱だけで演奏します。

そして彼女が、とんでもないドレスを着るんですよ。あんなドレス、見たことがないと思います。私も嫉妬するくらい（笑）。まさに女王です。

私たちは本当によく理解し合っていると思います。文化的にはまったく違う場所から来ているのに、それでも私は、彼女とは兄妹のような関係だと強く感じています。

──Marikoさんは昨年の公演でも素晴らしい存在感でした。今回もステージに参加しますか？

もちろんです。

──良かった！やっぱり彼女が必要です。

Marikoなしで家を出るなんて考えられませんよ（笑）。

Photo：Masanori Naruse

──日本のファンが今回の公演に向けて、事前に1曲だけ聴いて気分を高めるとしたら、どの曲をおすすめしますか？ その理由も教えてください。

今だったら……何でしょうね。最近クリス・ノーランとよく話しているからかもしれませんが、『インターステラー』は今聴いてもすごく良いと思います。難しい質問なんですよ。自分の音楽については、いつだって「もっと良くできたはずだ」と思ってしまいますから。だからこそ、今でも書き続けている。『インターステラー』は好きですし、『インセプション』の「Time」も好きです。まあ、悪くない曲はいくつかあります（笑）。とにかく純粋に楽しくて、おバカなものがいいなら『パイレーツ・オブ・カリビアン』ですね。

──どれも大好きな曲です。楽しみです。

今回、『パイレーツ』には新しいアレンジがあります。ものすごく大胆に変わっていますよ。世界最高のギタリスト、ガスリー・ゴーヴァンが手がけたんですが、面白いのは、ガスリーが自分のパートをいとも簡単そうに弾くところなんです。音符が1,000個くらいあるようなパートなのに（笑）。その横で、ほかのみんなが必死になって彼についていく。

でも、みんなそれが大好きなんです。素晴らしいミュージシャンから挑戦状を突きつけられるというのは、良いことですから。

──今回のツアーは“The Next Level”と題されています。ご自身では、どんな瞬間に「このショーは次のレベルへ行った」と感じますか？

全然わかりません（笑）。誰かがタイトル候補をいくつか持ってきて、「“The Next Level”はどう？」と言ったので、私が「いいね」と答えただけなんです。それだけ（笑）。

でも、毎晩が“The Next Level”ではあります。私の周りには、世界でも最高レベルのミュージシャンたちがいます。これはエゴの話ではありません。彼らはただ、自分のベストを尽くしたいんです。毎晩、次のレベルへ行こうとしている。

だから、どの公演の観客にも、彼らがそのとき出せる最高のものを届けています。それは魂から出てくるものでもあるし、心から出てくるものでもあるし、彼らの技術から生まれるものでもある。本当にすごいですよ。ときどき私は演奏するのをやめて、ただバンドを眺めていることがあります。彼らを見ていると、幸せになるんです。

Photo：Masanori Naruse

──日本への再来日を待ち望んでいたファン、そして今回初めてあなたのライブを見る人たちに、メッセージをお願いします。

もう一度観に来てくれる皆さんに、まずお礼を言いたいです。そして、今回初めて来てくれる皆さんにも感謝しています。約束します。皆さんをがっかりさせないよう、私たちは全力を尽くします。そして、皆さんが予想していなかったことをやりますよ。

──今回の横浜公演は、アジアツアーの初日でもありますよね。日本からツアーを始められることには、特別な思いがありますか？

私にとっては、あります。文化的な意味で、私は日本にいると故郷にいるような感覚になるんです。もちろん、私が育った文化とはまったく違います。それでも、私たちはお互いを理解できる気がする。そして音楽という言葉で話せば、私たちは理解し合えるんです。それは私にとって、とても大切なことです。

──最後に、もうひとつだけ作品について。新しい『ハリー・ポッター』のドラマシリーズでも音楽を手がけていますよね。ジョン・ウィリアムズが映画版のために作った音楽とは違うものを作っていくことに、クリエイターとしての面白さを感じていますか？

もちろんです。本当にそうですね。最初は「うわあ、ジョン・ウィリアムズだぞ……」と思いました（笑）。でも、そのあと「いや、ちょっと待てよ」と。これはひとつの物語なんだ、と考えるようになりました。美しい物語です。

私たちが今回やっているのは、映画では十分に掘り下げられなかった部分に、本当に深く潜っていくことです。もっと細部まで描けるし、原作小説に対して、より忠実で、敬意を払ったものにしようとしています。すごく楽しいですよ。

──ありがとうございました。また日本でお会いできるのを楽しみにしています。

ええ。日本でお会いしましょう！

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■日程・会場

2026年9月16日（水） 横浜・ぴあアリーナMM 開場 17:30 / 開演 18:30

■チケット料金(税込)

VIP パッケージ：50,000円

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（特典内容）

・SS席 1枚

・VIP限定 トートバッグ

・ラミネートパス＆ネックストラップ

・ツアーギフト

※特典グッズのお渡しに関する詳細は、公演日近くに別途ご案内いたします。

※座席構成は都市によって異なります。

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SS席：36,000円

S席：20,000円

A席：17,000円

※全席未就学児入場不可

■チケット情報

ぴあ

ローソンチケット

イープラス

ticket board

※先着順のため、予定枚数に達し次第終了となります。

■ぴあ来日公演特設サイト

■AEGX 来日公演ページ

■お問い合わせ ＠-Information （営業時間 平日10:00～17:00）

Hans Zimmer（ハンス・ジマー）について Photo：Lee Kirby

ハンス・ジマーは、映画・テレビ・ゲームなど500を超えるプロジェクトで音楽を手がけ、それらの全世界累計興行収入は300億ドルを超えています。これまでにアカデミー賞(R)を2回、ゴールデングローブ賞(R)を3回、グラミー賞(R)を5回受賞したほか、アメリカン・ミュージック・アワード、エミー賞(R)7回のノミネート、トニー賞(R)ノミネートという栄誉に輝いています。 主な代表作には、『デューン/砂の惑星』『デューン 砂の惑星 PART2』『インターステラー』『トップガン マーヴェリック』『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』『グラディエーター』『シン・レッド・ライン』『恋愛小説家』『レインマン』『ダークナイト』三部作、『インセプション』『テルマ＆ルイーズ』『ラスト サムライ』『それでも夜は明ける』『ブレードランナー 2049』（ベンジャミン・ウォルフィッシュとの共同制作）、『ダンケルク』などがあります。また、デイヴィッド・アッテンボローの『プレヒストリック・プラネット』、HBO MAXの大ヒットシリーズ『ユーフォリア』最終シーズン、そして史上最高興行収入を記録したスポーツ映画『F1』（ジョセフ・コシンスキー監督）の音楽も担当し、同作でゴールデングローブ賞(R)にノミネートされました。今後は、12月18日公開予定のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による『デューン』シリーズ第3作の音楽を手がけます。 2025年には、コンサート映画『Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert』が世界各国の映画館で公開されました。本作では、ジマーの代表的な楽曲のライブパフォーマンスに加え、ビリー・アイリッシュ、クリストファー・ノーラン卿、ドゥニ・ヴィルヌーヴ、フィニアス、ジェリー・ブラッカイマー、ジョニー・マー、ファレル・ウィリアムス、ターニャ・ラポワント、ティモシー・シャラメ、ゼンデイヤといった親交の深いコラボレーターたちとの対談も収録されています。 受賞歴を誇る作曲活動にとどまらず、ジマーはツアーアーティストとしても驚異的な成功を収めています。最近では北米およびヨーロッパでの初の「Hans Zimmer Live」ツアーを成功裏に完了したほか、ドバイの著名なコカ・コーラ・アリーナでの2夜連続公演を含む中東公演や、F1シンガポール・グランプリでのパフォーマンスも実現しています。